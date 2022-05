Tempestade deixa dezenas de feridos na Alemanha

Segundo autoridades, tornado atingiu as cidades de Paderborn e Lippstadt, na Renânia do Norte-Vestfália, arrancando telhados, derrubando árvores e causando milhões de euros em prejuízos.

A tempestade "Emmelinde" atingiu com força parte do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália (NWR) na tarde desta sexta-feira (20/05), deixando dezenas de feridos e provocando milhões de euros em prejuízos.

Em Paderborn, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, "dez delas com gravidade", informou um porta-voz da polícia local.

Segundo autoridades, um tornado atingiu a cidade, deixando um rastro de devastação. Em uma área industrial, os telhados dos galpões foram arrancados. Folhas de metal, isolamento e outros materiais foram lançados a quilômetros de distância. Além disso, várias árvores foram arrancadas, e o transporte público, incluindo o sistema de trens, foi severamente afetado. A polícia pediu às pessoas que fiquem em casa.

Várias casas foram destelhadas Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

A cidade vizinha de Lippstadt também foi atingida pelo tornado, que causou graves danos, disse um porta-voz do corpo de bombeiros. Vários telhados foram arrancados e árvores caíram sobre carros. Até a noite desta sexta-feira, não havia informação sobre feridos.

Cerca de 120 pessoas ficaram presas em uma piscina pública, após árvores caídas bloquearem a saída. No distrito de Hellinghausen, o campanário da Igreja de São Clemente foi arrancado. Cerca de 200 a 300 bombeiros foram mobilizados.

No distrito de Hellinghausen, o campanário de uma igreja foi arrancado Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

"Por favor, fique em casa"

O ministro do Interior de NRW, Herbert Reul, pediu que a população tenha cautela. "Por favor, fique em casa. Evite ficar ao ar livre", disse à agência de notícias dpa.

Por precaução, atividades na Renânia do Norte-Vestfália foram cancelados antes mesmo do início da tempestade. Em muitos locais, as aulas terminaram às 11h30min, para que os alunos pudessem chegar em casa com segurança. A Secretaria Estadual de Natureza e Meio Ambiente alertou que inundações podem ocorrer em áreas afetadas por chuvas fortes.

No início da tarde, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um aviso oficial de mau tempo para NRW devido a fortes tempestades. Mais tarde, os meteorologistas estenderam o alerta a partes da Renânia-Palatinado, da Turíngia, da Baviera, da Saxônia, da Saxônia-Anhalt, da Baixa Saxônia e de Baden-Württemberg.

De acordo com o DWD, pode haver grandes volumes de chuva em curto espaço de tempo, granizo de até cinco centímetros e rajadas de vento de até 130 quilômetros por hora.

Em setembro do ano passado, um tornado atingiu a cidade portuária de Kiel, no norte da Alemanha, arrastando pessoas e lançando algumas no mar.

Em julho de 2021, ao menos 190 pessoas morreram na Alemanha, quando chuvas extremas transformaram riachos em rios caudalosos que destruíram casas, rodovias e pontes, além de gerar prejuízos de bilhões de euros. Veja fotos da época na galeria abaixo.

le (DPA, ots)