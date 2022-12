Tempestade de inverno: Biden decreta emergência em Nova York

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou na noite desta segunda-feira (26/12) estado de emergência para o estado de Nova York, o mais afetado pela forte tempestade de inverno Elliot. A medida facilita a ajuda federal para dar resposta às necessidades da população.

Biden autorizou o Departamento do Interior e a Agência de Gestão de Emergência a coordenar as ações necessárias para lidar com a situação e "aliviar a adversidade e o sofrimento" causados pela tempestade, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Causada por uma frente fria ártica, a tempestade afetou os Estados Unidos desde os Grandes Lagos, perto da fronteira com o Canadá, até ao rio Bravo, ou Grande, na fronteira com o México, afetando cerca de 60% da população do país.

Maioria das mortes ocorreu no estado de Nova York Foto: Xinhua News Agency/picture alliance

Fortes tempestades de neve e ventos ciclônicos deixaram milhares isolados em suas casas e em estradas. Milhares de passageiros ficaram retidos em aeroportos na véspera de Natal, devido a voos cancelados. Houve ainda cortes no fornecimento de energia em quase 1,7 milhão de residências e empresas devido a problemas na infraestrutura elétrica.

Devido à chamada "tempestade do século", a cidade de Nova York registrou uma temperatura mínima de -10,5 °C no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, a capital dos EUA, registrou -10 °C e Tampa, na Florida, chegou a marcar temperaturas abaixo de zero, o que não acontecia desde 1966.

Tempestade deixa mais 50 mortos

A tempestade de inverno Elliot já deixou mais de 50 mortos nos Estados Unidos. O número de mortos no estado de Nova York, epicentro do caos, subiu para 27, 18 deles na cidade de Buffalo, município devastado pela neve.

De acordo com a emissora NBC, ao menos 60 pessoas morreram no país devido à tempestade. Já o canal ABC fala em ao menos 51 mortos. Muitas das vítimas foram encontradas em carros soterrados ou no meio da neve. Outros morreram de ataque cardíaco enquanto tentavam limpar a neve.

A neve deve continuar a cair nesta terça-feira. Estradas no estado de Nova York estão lotadas de carros, ônibus, caminhões e ambulâncias soterrados na neve, dificultando os trabalhos de resgaste e limpeza. Estima-se que ainda haja residentes nos veículos, o que deve elevar o número de vítimas.

Centenas de motoristas desrespeitaram proibição de viagens Foto: Blake Rafferty/Twitter@BlakeRafferty1/via REUTERS

Centenas de soldados da Guarda Nacional estão ajudando equipes de emergência locais a resgatar passageiros presos em automóveis e a distribuir alimentos a residentes que ficaram sem eletricidade. Muitos dos socorristas acabaram presos no meio da nevasca.

Mark Poloncarz, chefe do Executivo do condado de Erie, onde fica Buffalo, pediu ainda nesta segunda-feira que a população respeite a proibição de viagens. Apesar da medida em vigor, centenas de motoristas tiveram que ser resgatados de seus veículos no final de semana.

"Há carros por toda parte, em todas as direções nas estradas. Eles foram basicamente soterrados e precisam ser desenterrados e rebocados. Esse trabalho de limpeza vai levar tempo", ressaltou Poloncarz.

Biden conversa com governadora

Biden expressou nesta segunda-feira suas orações por aqueles que morreram na tempestade de inverno Elliot. O presidente convocou ainda a governadora de Nova York, Kathy Hochul, para oferecer seu apoio para enfrentar os estragos que a tempestade deixou naquele estado.

"Meu coração está com aqueles que perderam entes queridos neste fim de semana de feriado. Você está em minhas orações e nas de Jill (primeira-dama)", escreveu o presidente no Twitter. A mensagem foi acompanhada por uma foto de Biden em um escritório ligando para Hochul, com quem ele falou para "obter uma atualização sobre o clima extremo de inverno que assola Nova York".

"Estamos prontos para garantir que eles tenham os recursos necessários para superar isso", prometeu.

Nevasca derrubou temperaturas nos EUA Foto: Katie McTiernan/AA/picture alliance

Já a governadora pediu que a população permaneça em casa por pelo menos mais um dia. "A situação não é ruim como nos últimos dois dias, mas ainda é uma situação perigosa para ficar do lado de fora", advertiu.

Evento climático único

Uma série de combinações de fatores meteorológicos causou a forte tempestade. O Serviço Nacional de Meteorologia descreveu a tempestade de inverno, que começou na quinta-feira, como um evento "único em uma geração".

Algumas partes do país registraram temperaturas tão baixas quanto -50 °C.

Mesmo no estado da Flórida, no sul, o termômetro caiu para abaixo de zero pela primeira vez em quase cinco anos no Aeroporto Internacional de Tampa, e atingiu 6,1 °C em West Palm Beach.

Os meteorologistas disseram que o frio extremo foi alimentado por um "ciclone bomba", que acontece quando a pressão atmosférica cai muito rapidamente em uma forte tempestade.

O ciclone se desenvolveu perto dos Grandes Lagos, provocando condições de nevasca, incluindo ventos fortes e neve.

cn/lf (Reuters, Efe, Lusa, ots)