Temperaturas na Europa aumentam o dobro da média global

As temperaturas na Europa aumentaram mais que o dobro da média global nas últimas três décadas, registrando a alta mais rápida que qualquer outro continente do mundo.

Os dados são de um relatório publicado nesta quarta-feira (02/11) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Copernicus Climate Change Service (C3S), programa da União Europeia (UE) para observação das mudanças climáticas.

"As temperaturas na Europa aumentaram significativamente no período de 1991-2021, a uma taxa média de cerca de 0,5 grau Celsius por década", disse a OMM, uma agência especial da ONU, em comunicado.

Como resultado, as geleiras alpinas perderam 30 metros de espessura de gelo entre 1997 e 2021.

Além disso, a camada de gelo na Groenlândia está derretendo rapidamente, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar, diz o relatório.

Durante o verão de 2021, a Groenlândia vivenciou sua primeira chuva registrada em seu ponto mais alto, num local com 3.216 metros de altitude.

"A Europa apresenta um exemplo nítido de um mundo em aquecimento e nos lembra que mesmo sociedades bem preparadas não estão a salvo dos impactos de eventos climáticos extremos", disse o chefe da OMM, o meteorologista finlandês Petteri Taalas.

Eventos relacionados ao clima resultaram em centenas de incidentes que afetaram diretamente mais de 500 mil pessoas e causaram danos superiores a 50 bilhões de dólares – cerca de 84% desses eventos foram inundações ou tempestades.

Os eventos climáticos extremos mais letais na Europa foram as ondas de calor, particularmente no oeste e no sul do continente.

UE reduziu emissões em 31%

Por outro lado, o relatório também apontou que vários países da Europa conseguiram reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No bloco europeu, as emissões de gases de efeito estufa diminuíram 31% entre 1990 e 2020.

"Do lado da mitigação, o bom ritmo de redução das emissões de gases de efeito estufa deve continuar na região, e a ambição deve ser elevada ainda mais. A Europa pode desempenhar um papel fundamental para alcançar uma sociedade neutra em carbono até meados do século para cumprir o Acordo de Paris", disse Taalas, da OMM.

O relatório incluiu contribuições de serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais, de especialistas em clima, de órgãos regionais e de agências parceiras da ONU.

O documento foi divulgado a poucos dias da cúpula anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A edição atual, a COP27, será realizada entre 6 e 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, uma cidade egípcia localizada às margens do Mar Vermelho.

