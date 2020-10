"Temos que mostrar que aprendemos as lições da pandemia", diz Merkel

A chanceler federal Angela Merkel descreveu nesta terça-feira (13/10) a recente onda de infecções por coronavírus em toda a Europa como "séria" e pediu que os países-membros da UE aprendam com os erros cometidos quando a pandemia atingiu o continente no início deste ano.

A imposição de quarentenas severas fez om que o produto interno bruto do bloco despencasse. "Temos que mostrar que aprendemos nossa lição", disse Merkel, advertindo que os governos devem tomar medidas para frear a doença com o objetivo de afastar a possibilidade da imposição de novos confinamentos.

"Temos que pedir ao povo da Europa que tenha cuidado, siga as regras, mantenha distância, cubra a boca e o nariz e faça o que estiver ao seu alcance para conter o vírus, mantendo a atividade econômica", acrescentou a chanceler alemã, durante uma reunião virtual com representantes do Comitê das Regiões Europeu.

O alerta de Merkel ocorre após a Organização Mundial de Saúde apontar que o registro de mais de 700.000 novos casos de covid-19 na Europa na semana passada - um recorde para o continente e um salto de 34% na contagem da semana anterior.

Paralelamente, o governador da Baviera afirmou que a Alemanha deve chegar a um acordo para novas regras nacionais com o objetivo de conter a propagação do vírus. Falando antes da reunião entre a chanceler Merkel e os governadores de todos os 16 estados alemães prevista para quarta-feira, Markus Söder disse que as próximas quatro semanas serão cruciais para que os alemães possam celebrar o Natal de maneira segura.

"Devemos agora definir o curso em conjunto, caso contrário, há um perigo da situação sair do controle", disse.

Söder vem defendendo uma adoção mais ampla das máscaras, incluindo o uso obrigatório em elevadores, e uma redução na escala de grandes eventos.

A Alemanha registra taxas relativamente baixas de infecção e mortalidade em comparação com seus vizinhos europeus, mas o número de casos diários vem aumentando nas últimas semanas. Merkel alertou que o número de infecções pode chegar a 19.200 infecções por dia se a tendência atual continuar.

Desde o início da pandemia, a Alemanha, o país com a maior população da União Europeia - com 83,5 milhões de habitantes -, contabiliza 329.453 casos de covid-19. Segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI),, 9.634 pessoas morreram.

