Telescópio espacial Hubble completa 30 anos

Na prática de exercícios físicos, o que é mais eficaz: a estimulação elétrica, conhecida pela sigla EMS, ou a musculação tradicional, usando pesos? O Futurando acompanhou uma avaliação feita com irmãos gêmeos. Cada um treinou durante seis semanas com um método diferente. Qual dos treinos teve melhor resultado? Você descobre neste programa.

E para manter a forma, somente exercícios físicos não são suficientes, é preciso, também, uma alimentação saudável. Pensando em cortar o açúcar da dieta, muitas pessoas recorrem aos adoçantes. Mas, a maioria dos que atualmente estão disponíveis no mercado ou são fruto de combinações artificiais, ou se mostram limitados quanto ao uso. Além disso, muitos deles nem lembram o açúcar. Cientistas estão buscando uma versão mais versátil do adoçante, sem esquecer do mais importante: que tenha gosto de açúcar e seja orgânico. Será que logo poderemos contar com esse novo produto no mercado?

O Futurando também exibe uma entrevista com a nutricionista Lícia D´Ávila, que explica os cuidados que devemos ter ao consumir o açúcar, principalmente agora, em época de isolamento social em decorrência da covid-19. Muitos de nós descontam a ansiedade nos doces.

Os avanços tecnológicos podem ser observados em todas as áreas, seja na busca por um novo adoçante, mais saudável, seja na astronomia, para descobrir mais sobre o nosso universo. Lançado em 1990, o telescópio espacial Hubble completa seu trigésimo aniversário em 2020. Um dos mais importantes instrumentos astronômicos em atividade nos permitiu calcular a idade do universo em 13,7 bilhões de anos, observar galáxias distantes, estrelas longínquas e outros sistemas solares. Agora, ele aguarda seu sucessor, o telescópio James Webb, que, diferentemente dele, fará observações em infravermelho e estará estacionado muito mais distante da Terra. Nesta edição, saiba mais sobre o legado do Hubble e as surpresas que seu sucessor pode revelar.

O Hubble já pareceu ficção científica e hoje é uma realidade. E os nanorobôs, que hoje vemos em simulação de computador, quando poderão ser usados, por exemplo, na medicina? Pesquisadores da Alemanha já estão trabalhando nisso. Minúnsculos propulsores poderão chegar a partes muito específicas do corpo humano para liberar medicamentos. Os primeiros testes são para auxiliar no tratamento de problemas oculares, como os de retina, quando muitas vezes colírios não são o suficiente.