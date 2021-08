Talibãs intensificam campanha de ocupação no Afeganistão

Prosseguindo sua campanha para aproveitar o vácuo deixado pela retirada das tropas de paz internacionais do Afeganistão, guerrilheiros do Talibã tomaram neste sábado (07/08) Sheberghan, no norte do país, reduto do notório senhor de guerra Abdul Rashid Dostum. Trata de sua segunda conquista de uma capital provincial em 24 horas, após Zaranj, próxima à fronteira com o Irã.

Além disso, o Ministério do Interior afegão confirmou que o grupo radical islâmico assassinou o diretor de seu centro de mídia e informação, Dawa Khan Menapal, confirmado assim um comunicado anterior dos terroristas, segundo o qual foi um "ato direcionado" para punir o porta-voz-chefe do governo "por seus atos".

O atentado, perpetrado numa mesquita da capital afegã, Cabul, durante a prece da sexta-feira, dá seguimento a uma série de operações visando debilitar o governo democraticamente eleito de Ashraf Ghani.

Porta-voz Dawa Khan Minapal teria sido punido com morte "por seus atos"

Aproveitando retirada das tropas internacionais

Considerando o "agravamento da situação de segurança" à medida que os combates com o Talibã se intensificam no Afeganistão, o Reino Unido apela a todos os seus cidadãos para deixarem imediatamente o país.

"Todos os britânicos no Afeganistão são aconselhados a partir agora via comercial", instou o Ministério do Exterior: "É muito provável que os terroristas tentem realizar ataques no Afeganistão. Os métodos específicos de ataque estão evoluindo, e sua sofisticação aumenta", explicou em seu website.

Os rebeldes talibãs fazem sua grande ofensiva de ocupação coincidir com a partida das tropas estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, após duas décadas de "missão de paz". Eles continuam a avançar rapidamente, à medida que as unidades internacionais se retiram: já tendo tomado vastas parcelas de território rural, agora visam cidades estratégicas.

Zaranj é um importante centro de comércio. Após capturar os distritos circundantes, os talibãs perseguiram um plano sustentado para tomar a cidade. "Isto é o princípio, e veremos como outras províncias cairão nas nossas mãos, muito em breve", declarou um comandante talibã. Outras capitais provinciais sitiadas incluem Herat, no oeste, e Lashkar Gah, na província meridional de Helmand.

Série de atentados visam debilitar governo afegão democraticamente eleito

"Nova fase, mais mortífera"

Fotografias publicadas nas redes sociais mostram civis pilhando objetos de edifícios governamentais em Zaranj. Alguns relatos indicam que os talibãs teriam feito um acordo com as autoridades locais, permitindo-lhes fugirem para o Irã com as suas famílias.

A última vez que os talibãs conquistaram uma capital provincial foi em 2016, quando detiveram, por um breve período, Kunduz, no norte. Eles têm avançado sobre o Afeganistão nos últimos meses, após lançar em maio uma ofensiva de grande envergadura.

A enviada especial das Nações Unidas para o Afeganistão, Deborah Lyons, comentou neste sábado que a guerra no Afeganistão entrou numa fase "nova, mais mortífera e mais destrutiva", com mais de mil civis mortos só em julho.

Advertindo que o país se encaminha para uma catástrofe, Lyons apelou ao Conselho de Segurança da ONU para emitir uma "declaração inequívoca de que os ataques a cidades têm que parar agora".

