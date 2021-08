Talibã ocupa segunda maior cidade do Afeganistão

O Talibã assumiu o controle de Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, disseram nesta sexta-feira (13/08) um porta-voz do grupo fundamentalista islâmico e autoridades do governo local.

Um integrante do governo local confirmou à agência de notícias Reuters que os militantes haviam tomado a cidade após "fortes confrontos na noite passada".

Desde que a retirada das tropas dos EUA e da Otan do Afeganistão começou em maio, o país está mergulhado em turbulência, com os fundamentalistas obtendo rápidos ganhos territoriais.

Um porta-voz do Talibã afirmou nesta sexta-feira que "Kandahar foi completamente conquistada" pelos militantes do grupo.

Segundo a agência de notícias AFP, moradores de Kandahar afirmaram que as forças do governo afegão aparentemente se retiraram para uma instalação militar nos arredores ao sul da cidade.

Avanços rápidos

A vitória do Talibã ocorre após uma série de avanços territoriais na quinta-feira. Desde seis de agosto, elas assumiram o controle sobre 14 das 34 capitais provinciais do Afeganistão, segundo levantamento da Reuters.

Os insurgentes agora controlam a terceira maior cidade, Herat, e Ghazni, estrategicamente importante capital provincial a apenas 150 quilômetros de Cabul, dando aos militantes uma rota para a capital do país a partir de seus redutos no sul.

Oficiais de defesa dos EUA alertaram recentemente que os talibãs poderiam isolar Cabul em um mês e possivelmente invadi-la em 90 dias.

Também foi amplamente divulgada a notícia de que o Talibã capturou Lashkar Gah, capital da província de Helmand, no sul – maior província do Afeganistão.

EUA e Reino Unido enviam tropas

Horas antes de o Talibã reivindicar o controle de Kandahar, os EUA anunciaram planos de enviar 3 mil soldados temporariamente para ajudar na retirada do pessoal da sua embaixada.

Outros mil soldados americanos serão enviados ao Catar para apoio técnico e logístico, e entre 3,5 mil e 4 mil serão posicionados no Kuwait para serem enviados, se necessário.

"Temos avaliado a situação da segurança todos os dias para determinar a melhor forma de manter seguros os que servem na embaixada", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price. Ele acrescentou que a representação não será fechada, mas terá sua ocupação reduzida a um núcleo restrito.

O Reino Unido também está enviando cerca de 600 soldados para o Afeganistão para ajudar na retirada de cidadãos britânicos no país, segundo o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace.

A agência de notícias Associated Press citou uma fonte não identificada dizendo que o Canadá também enviaria forças especiais para retirar os funcionários de sua embaixada em Cabul.

EUA reiteram apoio à diplomacia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que ele e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, asseguraram na quinta-feira ao presidente afegão, Ashraf Ghani, que Washington está empenhado em apoiar uma solução diplomática para o conflito "e para nossa duradoura parceria com o povo afegão".

Na quinta-feira, as negociações entre atores internacionais e representantes do Talibã e do governo afegão foram encerradas no Catar após três dias de reuniões sem avanços significativos.

Vários países, incluindo EUA, Paquistão, União Europeia e China, assinaram uma declaração conjunta dizendo que não reconheceriam nenhum governo no Afeganistão "imposto pelo uso de força militar".

No final do dia, Blinken discutiu planos para conter a violência no Afeganistão com seus colegas de Canadá e Alemanha, bem como com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA.

md/lf (AFP, Reuters, AP)