Túmulo de Karl Marx é vandalizado em Londres

A lápide de mármore sobre o túmulo de Karl Marx foi vandalizada no último fim de semana, informou nesta terça-feira (05/02) a entidade que administra o cemitério de Highgate, no norte de Londres, onde filósofo alemão foi enterrado em 1883.

Aparentemente, a lápide, que continha os nomes de Marx e de familiares, foi danificada com um martelo. "O nome de Karl Marx parece ter sido particularmente atacado, por isso, não foi apenas um ataque aleatório de um monumento. Parece ter sido um ataque muito direcionado a Marx", afirmou o diretor-executivo da Fundação Amigos do Cemitério de Highgate, Ian Dungavell.

Em 1956, túmulo foi reformado e ganhou busto de Marx

Nascido em 1818 em Trier, na Alemanha, Marx se mudou para Londres em 1849, onde viveu até a sua morte, em 1883. O autor de O Capital e coautor do Manifesto Comunista ficou famoso por suas críticas ao capitalismo.

A lápide danificada faz parte do túmulo original do filósofo e continha o nome de Marx, de sua esposa e de seu neto, além das datas de nascimentos e mortes de cada um. Em 1956, o Partido Comunista Britânico financiou um busto do filósofo com os dizeres "trabalhadores do mundo, uni-vos" para colocar no local.

Marx é uma das personalidades mais famosas enterradas no Cemitério de Highgate e já foi alvo de ataques no passado. Além de ter sido manchado com tinta, uma bomba caseira foi colocada no local em 1970.

"Em nível humano, me desaponta que alguém destrua um túmulo. Fazer algo tão irracional é particularmente lamentável. É uma maneira inadequada de protestar", destacou Dungavell. "[Os danos] não são irreparáveis, mas nunca mais o túmulo será o mesmo", acrescentou.

Ataque ocorreu no último fim de semana

A polícia de Londres está investigando o caso, porém, afirmou que o inquérito inicial já foi concluído e será reaberto, caso surjam novas informações. Ninguém foi preso.

O incidente foi o mais recente de uma onda de ataques a memoriais históricos em Londres nas últimas semanas. No mês passado, tinta foi jogada sobre uma estátua do ex-primeiro-ministro Winston Churchill e numa escultura comemorativa do Comando de Bombardeiros da Força Aérea Britânica.

CN/efe/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter