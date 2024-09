Suspeito é baleado próximo a consulado de Israel em Munique

Polícia alemã isolou área. Episódio ocorre no aniversário de 52 anos do atentado nos Jogos Olímpicos de Munique, quando onze atletas israelenses foram mortos por terroristas palestinos.

A polícia alemã baleou nesta quinta-feira (05/09) um suspeito próximo a um arquivo de documentos da era nazista e ao Consulado-Geral de Israel em Munique, na Baviera, a poucos metros do centro histórico da cidade.

Ainda não está claro se o caso tem relação com um suposto atentado. A região foi isolada e a polícia pediu que moradores evitem o local.

Imagem aérea de arquivo mostra, à direita, a Karolinenplatz em Munique Foto: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

"Forças policiais atiraram em um suspeito na região da Karolinenplatz", informou o órgão via redes sociais. A polícia, porém, diz não ter indícios de uma ação em outros lugares ou outros suspeitos além da pessoa baleada.

O episódio ocorre no mesmo dia do atentado terrorista de 1972 nos Jogos Olímpicos de Munique, quando o grupo palestino "Setembro Negro" assassinou onze integrantes da equipe israelense.

Polícia diz que suspeito estava armado

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, o suspeito, que acabou morrendo, chegou a trocar tiros com os policiais.

Ele estaria portando uma arma de cano longo, segundo a polícia.

Em um vídeo publicado no X por um repórter do jornal alemão Sueddeutsche Zeitung é possível ouvir diversos disparos.

Ministra do Interior agradece à polícia

Perguntada sobre o episódio durante uma coletiva de imprensa que tratava de outro tema, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, disse nesta quinta-feira que não queria se precipitar com especulações, mas que o caso era "sério".

Faeser agradeceu à polícia de Munique pela reação e disse a repórteres que a "proteção de instalações judaicas e israelenses tem a mais alta prioridade".

O Ministério do Exterior de Israel disse que o consulado estava fechado no momento dos tiros, por causa de um evento em memória do ataque de 1972, e que nenhum funcionário da representação diplomática foi ferido.

A Alemanha, assim como vários outros países na Europa, tem estado alerta para potenciais riscos de segurança a instalações israelenses em meio à guerra em Gaza e às tensões no Oriente Médio desde o ataque terrorista de 7 de outubro a Israel.

Mais informações em instantes...

ra/cn (ots)