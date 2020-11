Suposta festa de "Matrix" teria violado restrições de saúde alemãs

Centenas de pessoas teriam participado de uma festa num estúdio de cinema em Potsdam, próximo a Berlim, realizada pelos produtores da série de filmes Matrix. Segundo a imprensa alemã, o evento teria violado as restrições impostas pelas autoridades para conter a disseminação do coronavírus.

De acordo com uma reportagem do jornal alemão Bild desta sexta-feira (13/11), a festa ocorreu na noite de quarta no estúdio Babelsberg, onde nos últimos oito meses foi produzido o quarto filme da série.

Christoph Fisser, que administra o lendário estúdio de Potsdam, negou as acusações. Ele afirmou que, no local, apenas estava sendo filmada a cena de uma festa.

Mas, segundo uma fonte anônima citada pelo Bild, não havia nenhuma filmagem. Pessoas teriam sido convidadas para irem à festa disfarçadas de figurantes, em uma aparente tentativa de driblar as regulamentações de saúde.

"O ambiente era de exuberância. Todos receberam com antecedência um teste de PCR de covid-19. Todos precisavam usar máscaras, mas muitos não o fizeram enquanto a festa rolava", disse a fonte, uma convidada de 39 anos. "Não foram dadas instruções por parte dos diretores, não havia claquetes e ninguém estava filmando."

Segundo o Bild, a festa, que teria sido organizada pelas produtoras Lana e Lilly Wachowski, tinha o codinome de "Icecream Teamevent". O evento teria começado às 18h de quarta-feira, no horário local, e se estendeu até a madrugada de quinta.

A festa, de acordo com o jornal alemão, contou com um DJ e um show pirotécnico, além de tendas e trailers em estilo hippie para os convidados que quisessem ter mais privacidade. O ator Keanu Reeves e sua namorada estiveram no evento, mas saíram no início da noite, afirmou a reportagem.

Fisser disse que cerca de 110 figurantes e 200 membros da equipe participaram da alegada filmagem, que foi encerrada com um brinde para marcar o fim dos trabalhos. Ele disse que a equipe toda foi testada para covid-19.

Todos os figurantes que participaram da cena foram testados três vezes, com dois testes de PCR dias antes da filmagem e outro logo antes do início. O elenco principal, incluindo Reeves, recebeu testes diários. O chefe do estúdio assegura que as pessoas na equipe por trás das câmeras usavam máscaras o tempo todo, apesar de tirarem a proteção na hora do brinde.

Em Berlim e no estado vizinho de Brandemburgo, onde fica o estúdio, são permitidas festas com no máximo 50 pessoas, mas devem ser registradas com antecedência e com a submissão de uma descrição dos conceitos de higiene que deve ser aprovada pelas autoridades.

A prefeitura de Potsdam anunciou que as autoridades de saúde locais iriam abrir um inquérito sobre o evento. Um porta-voz da cidade disse que nenhuma festa havia sido registrada, mas que as autoridades e o estúdio mantiveram conversas sobre a proteção contra infecções durante as filmagens.

RC/dpa/ots