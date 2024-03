Superterça deixa Trump e Biden mais perto da candidatura

O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias republicanas em 14 dos 15 estados americanos em jogo na assim chamada Superterça (05/03). Os últimos resultados divulgados foram os de Utah.

Antes, se dera a conhecer a vitória do magnata nova-iorquino no Alasca, com 87,6% dos votos, contra 12% para a antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley.

Trump venceu também em Massachusetts, Texas, Califórnia, Colorado, Virgínia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Carolina do Norte, Maine, Arkansas e Minnesota, perdendo para Haley apenas em Vermont.

Atualmente respondendo a diversos processos, o ex-chefe de Estado (2017-2021) celebrou a "noite fantástica": "Eles a chamam de Superterça por uma razão", comentou à multidão em júbilo reunida diante de sua mansão-clube em Mar-a-Lago, Flórida.

Biden, 15 estados, menos Samoa Americana

Do lado democrata, o presidente Joe Biden venceu nos 15 estados da Superterça. A única corrida perdida foi em Samoa Americana, um pequeno território dos Estados Unidos no Sul do Oceano Pacífico, onde foi derrotado pelo candidato desconhecido Jason Palmer, por 51 votos contra 40.

A Superterça é o dia em que 15 estados e Samoa Americana votam nas primárias para escolher os candidatos democratas e republicanos à Casa Branca. Trump e Biden são os favoritos dos respetivos partidos para se confrontarem em novembro nas eleições presidenciais.

"Os resultados desta noite deixam o povo americano com uma escolha clara: vamos seguir em frente ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?", afirmou Biden, após a divulgação dos resultados.

Tradicionalmente, a data era um ponto de virada na corrida presidencial, uma vez que são distribuídos mais de 35% dos delegados que escolhem os candidatos dos dois partidos. Este ano, contudo, ambas as nomeações estão praticamente fechadas: Biden já garantiu 1.470 dos 1.968 delegados necessários, enquanto Trump conta com 995 de 1.215.

Primárias e caucuses

Tanto as primárias como os caucuses são eleições indiretas, nas quais os eleitores escolhem os delegados que irão depois escolher o candidato do partido à presidência dos Estados Unidos.

Nas primárias, a votação ocorre por meio de voto secreto depositado numa urna. Alguns estados realizam primárias fechadas, nas quais somente os membros declarados do partido podem participar. Nas primárias abertas, todos os eleitores podem participar, independentemente da filiação partidária.

Os caucuses são assembleias realizadas pelos partidos políticos, geralmente em condados ou distritos eleitorais. Na maioria deles, os participantes se dividem em grupos de acordo com o candidato que apoiam. No final, o número de eleitores em cada grupo determina quantos delegados cada candidato ganhou.

av/cn (Lusa,AFP)