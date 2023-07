Super Mario: maior triunfo cultural dos games faz 40 anos

No início dos anos 1980, a empresa japonesa de videogames Nintendo montou uma operação em um pequeno depósito em Washington, nos Estados Unidos.

Em um determinado momento do período de desenvolvimento do inovador game Donkey Kong, o dono do armazém, um homem chamado Mario Segale, foi cobrar o aluguel atrasado. Durante a visita, o ítalo-americano bigodudo não gostou muito de seus inquilinos e, segundo uma história já famosa, repreendeu Minoru Arakawa, chefe da Nintendo of America, na frente dos demais.

A visita inesperada proporcionou um momento de profunda inspiração. Os criadores de Donkey Kong ainda procuravam um nome para o seu herói: uma figura reconhecidamente humana com uma notável capacidade de saltar. Até então ele era conhecido como Jumpman e Ossan (uma palavra em japonês um tanto quanto negativa para "homem de meia-idade"). Quando o proprietário saiu, todos concordaram que Jumpman deveria se chamar... Mario.

E assim, o personagem bonzinho de Donkey Kong se tornou tão popular que, em 1983, ganhou seu próprio jogo, ao lado de seu irmão, Luigi, em Mario Bros..

Em 14 de julho de 1983, o jogo começou a ser vendido no país natal da Nintendo, o Japão.

Super Mario... ou seria Super Pai?

Desde então, Mario passou a ser um fenômeno comercial e cultural sem igual no mundo dos jogos. A franquia Mario, que inclui vários títulos de jogos de Super Mario a Mario Kart, vendeu mais de 800 milhões de cópias, tornando-se de longe a franquia de videogame mais vendida de todos os tempos.

Seu apelo é multigeracional. O lançamento deste ano de Super Mario Bros. O Filme foi um grande sucesso comercial, arrecadando até agora 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,23 bilhões) nas bilheterias globais e marcando a maior estreia mundial de um filme de animação da história.

Filme de 2023 foi a maior estreia mundial da história de uma animação Foto: Nintendo/Universal Studios/AP Photo/picture alliance

Jeff Ryan, autor do livro Nos Bastidores da Nintendo, disse que "a questão multibilionária" é por que um encanador aparentemente italiano com habilidades de salto sobre-humanas é tão universalmente amado.

"Existe uma teoria de que Mario é basicamente seu pai", explicou à DW, por telefone, de sua casa em Nova Jersey (EUA).

Segundo ele, quando você tem quatro ou cinco anos, acha que seu pai pode fazer qualquer coisa.

"Se seu pai troca a lâmpada, de repente ele se torna o maior construtor do mundo", disse Ryan. "E esse sentimento de seu pai como um super-herói é o que Mario pode gerar. Temos uma pequena sensação do cara que pode fazer qualquer coisa quando jogamos Mario, e é isso que nos tornamos - o cara que pode fazer qualquer coisa".

Galinha dos ovos de ouro da Nintendo

A história do sucesso de Super Mario é essencialmente a história do sucesso da Nintendo. Ela é a empresa de videogame ativa mais antiga do mundo, com origens que remontam a 1889, quando se tratava de um negócio de cartas de baralho.

Na década de 1970, a marca se diversificou para eletrônicos e jogos de computador. Foi nessa década que Shigeru Miyamoto, o homem por trás da ideia do Super Mario, ingressou na empresa.

"Sem Mario, a Nintendo seria apenas como uma empresa qualquer", disse Ryan.

Para ele, a Nintendo provavelmente teria o mesmo destino de outras empresas de jogos japonesas muito menores, como Taito ou Bandai. Em vez disso, o sucesso contínuo da franquia permitiu que a Nintendo continuasse sendo uma das principais empresas de jogos do mundo.

Em 2022, em termos de receita de jogos, a Nintendo ficou em quarto lugar globalmente, atrás de Sony, Microsoft e Tencent, com receita de 13,8 bilhões de dólares, segundo dados coletados pela Statista, especializada em dados e estatísticas.

"A Nintendo propositalmente fez do Super Mario seu Mickey Mouse", disse Ryan. "Eles decidiram marcá-lo em todos os lugares para que, quando você pensasse em um, pensasse no outro."

Shigeru Miyamoto é o homem por trás da ideia da franquia Mario Foto: picture-alliance/dpa/Nintendo

Mario era uma garantia tão grande de sucesso para a Nintendo que eles começaram a incluí-lo em jogos nos quais ele nem deveria estar originalmente, apenas para impulsionar seu desenvolvimento. Por exemplo, o jogo que se tornou Mario Kart começou como um game de kart comum.

"Quando eles decidiram adicionar personagens do Mario, as cabeças não se alinharam, então eles deram a todos [os personagens] cabeças grandes demais", disse Ryan. "Agora, você nem pensa no fato de que eles estão dirigindo com cabeças gigantes, mas eles estão".

Influência duradoura no mundo dos jogos

O negócio global de jogos vale, hoje em dia, mais de 200 bilhões de dólares anualmente. A empresa de pesquisa de mercado Fortune Business Insights estima o mercado que poderá valer mais de US$ 600 bilhões até 2030.

Super Mario desempenhou um papel importante nessa notável ascensão. Segundo Ryan, o jogo Donkey Kong, que introduziu Mario, foi o pioneiro na narrativa de videogames. A "narrativa" de jogabilidade inerente a muitos jogos Mario - ajudando o encanador a navegar em uma pista de obstáculos - tornou-se extremamente influente.

Essa influência continuou à medida que os jogos Mario evoluíram.

"Existem mais de 25 franquias Mario diferentes neste momento", disse Ryan.

"O primeiro jogo Mario Kart, de acordo com o Guinness Book of World Records, é o game mais influente de todos os tempos, porque havia mais de 50 jogos de corrida de carrinhos semelhantes apenas dois anos após o lançamento do game da Nintendo".

À medida que Mario avança para a meia-idade, seu apelo não mostra sinais de diminuir. Ryan acredita que ele é comparável a Mickey Mouse em termos de influência na cultura pop ao longo do último século.

"Estes são os personagens que, mais do que quaisquer outros, conseguiram capturar o zeitgeist [espíriro de tempo, em tradução literal do alemão] coletivo".