Super Liga europeia desmorona

A Super Liga europeia, controverso projeto de criar um multibilionário torneio com grandes clubes de futebol do continente, começou a desmoronar apenas 48 horas após ter tido sua criação anunciada.

No fim da noite desta terça-feira (21/04), após protestos de seus torcedores e ameaças da UE e da Fifa, todo os seis representantes da Inglaterra entre os 12 membros fundadores comunicaram sua desistência do projeto.

O Manchester City foi o primeiro a oficializar a desistência, na tarde de terça, seguido pelo Chelsea. Mais tarde, em uma série de comunicados emitidos à noite, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham também confirmaram que não continuarão no projeto.

"O Liverpool pode confirmar que nossa participação na proposta de formar uma Super Liga europeia não continuará", escreveu o atual campeão inglês em nota oficial.

Ainda na noite de terça-feira, a Super Liga europeia anunciou ainda que vai "reconsiderar os passos apropriados para remodelar o projeto”.

“Dadas as atuais circunstâncias, devemos reconsiderar os passos mais apropriados para remodelar o projeto, sempre tendo em mente nossos objetivos de oferecer aos torcedores a melhor experiência possível e ampliar os pagamentos de solidariedade a toda a comunidade do futebol”, disse a recém-criada liga em comunicado.

Segundo o portal britânico The Athletic, o italiano Milan também teria decidido abandonar o projeto. Em declarações à agência de notícias italiana Ansa, a Inter de Milão disse que não tem mais interesse em participar do bloco, mas ainda falta um comunicado oficial.

"Foi um erro e pedimos desculpa"

Já o Arsenal pediu desculpas pelo que agora considera um erro e informou que tomou a decisão levando em consideração a opinião de sua torcida.

"Os últimos dias nos mostraram o profundo sentimento que nossos torcedores têm por este clube. A resposta deles nos fez refletir e pensar. Nunca foi nossa intenção causar estes problemas, mas não queríamos nos afastar quando recebemos o convite para esta Super Liga, para proteger o futuro do Arsenal", disse o clube. "Mas cometemos um erro e pedimos desculpas por isso", completaram.

O Tottenham também se desculpou com os torcedores ao comunicar a desistência, confirmada através de uma mensagem do presidente do clube, Daniel Levy.

"Lamentamos a ansiedade e a tristeza que causamos. Acreditávamos que era importante para nosso clube estar envolvido no desenvolvimento de uma nova estrutura que garantisse o futuro financeiro da pirâmide do futebol. Acreditamos que o esporte deve rever constantemente suas competições e que os órgãos devem garantir que o esporte que todos amamos evolua. Obrigado aos torcedores por terem tido uma palavra a dizer", declarou Levy.

Restam apenas seis clubes

Sem os clubes ingleses, a Super Liga tem, no momento, apenas seis integrantes: Atlético de Madri, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e Milan.

"Não participaremos da Super Liga europeia. Ouvimos atentamente o retorno de nossos torcedores, do governo britânico e outros. Continuamos empenhados em trabalhar com a comunidade do futebol para criar soluções sustentáveis para os desafios de longo prazo que o futebol enfrenta", anunciou o Manchester United.

Nenhum clube alemão ou francês se comprometeu a participar da Super Liga. O Bayern de Munique, que levou a taça na Liga dos Campeões da UEFA em 2020, e o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund, semifinalistas do campeonato deste ano, são ausências importantes da lista.

Os clubes fundadores afirmaram que a crise econômica provocada pela pandemia foi um dos motivos que levaram à iniciativa. "A criação da Super Liga ocorre em um momento em que a pandemia mundial acelerou a instabilidade do atual modelo econômico do futebol europeu", argumentaram.

A desistências inglesas foram anunciadas após um dia de crescente pressão por parte de torcedores, governos e entidades esportivas contra a criação do torneio, que competiria com a Liga dos Campeões e, consequentemente, entraria em confronto com a Uefa e a Fifa. No Reino Unido, até o governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se manifestou e não descartou intervir.

