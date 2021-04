Sueco descobre tesouro da Idade do Bronze em floresta

Um sueco descobriu cerca de 50 relíquias da Idade do Bronze, datadas de mais de 2,5 mil anos, numa floresta no oeste da Suécia enquanto trabalhava no desenvolvimento de um mapa para seu clube de orientação, revelaram autoridades do país nesta quinta-feira (29/04).

Localizadas na região da cidade de Alingsas, a maioria das peças são joias antigas e, segundo autoridades locais, representam uma "das maiores e mais espetaculares descobertas" da Idade do Bronze já ocorrida no país nórdico.

Entre as relíquias, datadas do período entre 750 e 500 a.C., há alguns "colares, correntes e agulhas bem preservadas" feitos de bronze. Os objetos estavam expostos no chão da floresta perto de algumas pedras.

Autoridades acreditam que animais possam ter retirado as peças do meio das pedras ou as desenterrado e as deixado no local onde foram encontradas. Tribos antigas costumavam deixar esses tipos de objeto como oferendas em rios e pântanos.

Confundidas com lixo

Inicialmente, Tomas Karlsson, o cartógrafo que fez a rara descoberta, achou que as peças fossem lixo. "Pensei primeiro que fosse uma lâmpada jogada ali", contou ao jornal sueco Dagens Nyheter. Ao examinar mais de perto os objetos viu que era um colar e uma espiral. "Mas como pareciam tão novos achei que eram falsos", acrescentou.

Karlsson então relatou a descoberta a autoridades locais, que enviaram uma equipe de arqueólogos para examinar a região.

Leis suecas determinam que antiguidades descobertas no país pertencem ao Estado

Os especialistas concluíram que os objetos teriam sido depositados na região como uma oferenda a deuses, ou ainda como um investimento para a vida depois da morte. O tesouro inclui ainda uma espécie de espora para cavalos, cujo modelo foi encontrado anteriormente apenas na Dinamarca.

"A maioria das peças é feita de bronze e podem ser associadas a mulheres de uma elevada posição na Idade do Bronze", afirmou Johan Ling, professor de arqueologia na Universidade de Gotemburgo. "As peças foram usadas para adornar diferentes partes do corpo, como colares, pulseiras e tornozeleiras, mas também há agulhas e ilhós usados para decorar e fixar diferentes peças de roupa, provavelmente feitas de lã", acrescentou.

As leis suecas determinam que antiguidades descobertas no país pertencem ao Estado e quem as encontra deve comunicar imediatamente as autoridades. O Conselho do Patrimônio Nacional da Suécia decide então se o descobridor tem direito a receber alguma recompensa.

Apesar de achar a ideia da recompensa interessante, Karlsson disse não se importar com isso.

Na Escandinávia, a Idade do Bronze vai de 1700 e 500 a.C., sendo seguida pela Idade do Ferro, que se estende até 800 a.C., quando começa a Era Viking.

cn/ (AFP, ots)