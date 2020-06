Sucesso internacional, série alemã 'Dark' estreia última temporada

Neste sábado (27/06), a Netflix lançou a terceira e última temporada da drama de mistério e ficção científica Dark, a primeira série original em alemão do serviço de streaming, que se tornou um surpreendente sucesso internacional.

A primeira temporada, que foi ao ar em 2017, começa quando duas crianças desaparecem da pequena cidade fictícia alemã de Winden. O que poderia ser o ponto de partida para uma trama de suspense rapidamente se transforma em uma saga de ficção científica.

O mistério iniciado em uma cidade pequena que viaja no tempo com algumas reviravoltas bizarras já atraiu diversas críticas positivas. "A terceira temporada de Dark pode ser o melhor final de uma série na história da ficção científica", escreveu o site de entretenimento Inverse.

Cena da primeira temporada: trama começa com o desaparecimento de duas crianças numa cidade fictícia alemã

No início deste ano, os usuários do site americano de agregação de críticas para TV e cinema Rotten Tomatoes escolheram Dark como a melhor série original da Netflix, superando 63 concorrentes.

Os protagonistas encontram a si mesmos mais jovens no passado e também quando estão mais velhos. Os fãs da série mal podem esperar para ver no que tudo vai dar no decorrer da última temporada.

E embora a série tenha sido comparada com outra saga de mistério, Stranger Things, que também começa com o desaparecimento de uma criança, Dark tem um clima peculiar alemão.

O cenário sombrio da pequena cidade que é palco da história inclui um reator nuclear que ecoa a juventude dos criadores da série, crescidos na época do desastre nuclear de Chernobyl em 1986.

"Com Dark, a Netflix mostra ficção científica com raízes europeias", escreveu o jornal The New York Times, comparando a obra alemã com Stranger Things. "No lugar da adrenalina incessante do programa americano, Dark oferece um charme silencioso e quebradiço."

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter