Sucessão de Boris Johnson está entre Rishi Sunak e Liz Truss

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a atual ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, são os dois finalistas para suceder o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (20/07), em votação de parlamentares do Partido Conservador.

Johnson cedeu à pressão e renunciou no começo de julho. Mais de 50 membros de seu gabinete, entre eles o próprio Sunak, haviam deixado seus cargos após várias polêmicas envolvendo o chefe de governo.

De um total inicial de oito candidatos, agora restam na disputa apenas Sunak e Tuss. Nesta quarta-feira, eles desbancaram a ministra do Comércio, Penny Mordaunt, que chegou a ser apontada como favorita. Na quinta rodada de votações, Sunak recebeu 137 votos, Truss, 113, e Mordaunt, 105.

A fase inicial do processo para reduzir o número de candidatos coube a 358 deputados do Partido Conservador, mas agora a escolha do vencedor cabe a cerca de 200 mil membros do partido, que votarão por correspondência.

O resultado final deverá ser anunciado em 5 de setembro. Se Sunak vencer, o governo britânico será liderado pela primeira vez na história por um homem não branco. Caso Tuss saia vitoriosa, será a terceira mulher a ocupar o cargo.

Finalistas se confrontarão em debate televisivo antes da eleição Foto: PA Media/dpa/picture alliance

Quem são os finalistas

Sunak, de 42 anos, liderou desde a primeira votação, apesar de ser pouco popular junto às bases do partido. De acordo com uma sondagem do YouGov publicada na terça-feira, o ex-ministro das Finanças, criticado por resistir ao corte de impostos, seria amplamente derrotado na final, independentemente de quem enfrentasse.

Em contraste, Liz Truss, de 46 anos, que uma semana atrás era vista como pouco convincente, se recuperou e ficou em melhor posição para se beneficiar dos votos da candidata eliminada Kemi Badenoch, que, como ela, representa a ala mais à direita dos conservadores.

As manobras de bastidores têm evidenciado as fraturas dentro do partido. O deputado David Davis acusou o campo de Sunak de tentar "redistribuir" alguns dos votos a Truss a fim de eliminar Mordaunt, vista como mais difícil de vencer. "Esta é a campanha mais suja que já vi", disse Davis à rádio LBC. A ala conservadora de direita em torno de Truss acusa Sunak de ser responsável pelos maiores aumentos de impostos das últimas décadas.

Penny Mordaunt, de 49 anos, era praticamente desconhecida do público britânico até dez dias atrás. Tendo chegado a ser apontada como a favorita numa sondagem recente da YouGov, foi descrita como desconcentrada e pouco convincente em dois debates televisivos. A campanha dela invocava a "mudança", enquanto os dois rivais, Sunak e Truss, focaram na "continuidade" do trabalho de Johnson.

Um debate entre os dois finalistas se realizará na segunda-feira, na BBC. Nas próximas semanas, esperam-se também uma série de comícios e debates dos candidatos junto dos militantes do partido por todo o país.

Boris Johnson permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja escolhido. Enquanto chefe do partido com a maioria parlamentar, este será convidado a formar governo sem a necessidade de eleições legislativas.

le/av (AFP, Reuters, Lusa, DPA)