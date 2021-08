Subsecretário italiano renuncia após sugerir homenagem à família Mussolini

O mês de agosto em imagens

Aeroporto de Cabul é palco de caos e desespero

Milhares de afegãos se amontoavam no aeroporto de Cabul na esperança de embarcar em qualquer voo para fora do país, no dia seguinte à tomada do poder pelo Talibã. Imagens dramáticas mostravam com civis tentando desesperadamente e embarcar em aviões e escapar da cidade, no dia seguinte ao colapso do governo. (16/08)