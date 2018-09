Suécia diante de difícil formação de governo

Os suecos foram às urnas neste domingo (09/09) para eleger seu novo Parlamento, num pleito dominado pelo debate sobre migração.

As pesquisas de boca de urna projetam o Partido Social-Democrata, de centro-esquerda, em primeiro lugar, com 25,4% a 26,2% dos votos. Esse é o pior resultado do partido liderado pelo primeiro-ministro Stefan Löfven em mais de cem anos.

Os Democratas Suecos – uma legenda com raízes neonazistas – deverão ficar em segundo ou terceiro lugar com 16,3% a 19,2% (12,9% na eleição anterior), não registrando o avanço eleitoral desejado pelo seu presidente Jimmie Akesson, que havia previsto "entre 20% a 30%" dos votos.

O Partido Moderado, legenda de centro-direita, deverá vir em segundo ou terceiro, com cerca de 18% dos votos, um recuo de qautro pontos percentuais em quatro anos.

De acordo com a projeção divulgada pela SVT, o bloco governista de esquerda da Suécia – formado pelos social-democratas, pelo Partido Verde e pelo Partido de Esquerda – estaria com 39,4% dos votos, comparado com 39,6% da aliança de oposição de quatro partidos de centro direita, liderada pelo conservador Partido Moderado.

Isso significa que alguma forma de "grande coalizão" entre a centro-esquerda e a aliança pode ser necessária, a menos que um dos grupos concorde em governar com os Democratas Suecos, o que já havia sido descartado antes das eleições.

Suécia está diante de uma difícil formação de governo.

A continuação do governo de minoria comandado pelos social-democratas é possível. Mas a aliança de centro-direita pode vir a romper o pacto que permitiu o bloco de esquerda governar há quatro anos por ser a minoria mais votada, com o objetivo de isolar a extrema direita.

Durante a campanha, oposição de centro-direita mudou de estratégia e assegurou que tentará formar um governo, embora não queira negociar com os Democratas Suecos, que veria reforçado seu papel de fiel da balança na política sueca.

Se os partidos de centro-direita somarem mais votos que o bloco de centro-esquerda, lhe bastaria que os Democratas Suecos se abstivessem numa hipotética votação parlamentar; se ocorrer o contrário, precisaria de seu apoio ativo.

O líder dos Democratas-Suecos, Jimmie Akesson, repetiu nas últimas semanas que seu apoio à aliança de centro-direita não será automático nem gratuito e que exigirá concessões em várias áreas, especialmente em imigração e na luta contra a criminalidade.

Esta é a primeira eleição geral desde que a Suécia permitiu que 163 mil migrantes entrassem no país em 2015. Com apenas cerca de 10 milhões de habitantes, a nação escandinava foi a que recebeu maior número de requerentes de refúgio per capita na Europa naquele ano, e a questão migratória polarizou os eleitores suecos.

Cerca de 7,5 milhões de eleitores suecos estiveram aptos para escolher entre 6.300 candidatos para um mandato de quatro anos no Riksdag, o Parlamento do país, com 349 assentos. Para alcançar a maioria, um partido precisa de 175 assentos. Os membros do Parlamento devem eleger um novo primeiro-ministro.

CA/efe/afp/rtr

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter