Há quem confunda a autoria de Danúbio azul, devido ao fato de pai e filho terem o mesmo nome e terem sido compositores. Embora o pai tenha composto muitos clássicos, foi o filho que se consagrou como o rei da valsa.

No tradicional Concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena, o regente não tem escapatória: após o encerramento da parte oficial do programa, repetem-se duas obras clássicas todos os anos, uma delas é a valsa Danúbio azul, de Johann Strauss filho. A segunda, a Marcha Radetzky, de Johann Strauss pai. E, apesar da popularidade de Danúbio azul, muitos músicos apontam outras composições como as melhores de Strauss: Rosas do Sul (Rosen aus dem Süden), Vozes da Primavera (Frühlingsstimmen) e Vida de artista (Künstlerleben), entre outras.