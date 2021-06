STF autoriza Copa América no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (10/06), ações pedindo a suspensão da Copa América no Brasil devido à pandemia. A competição sul-americana de seleções perdeu vários patrocinadores em razão da imagem negativa e das controvérsias que cercam o evento.

A atual edição da Copa América, que ocorre de 13 de junho a 10 de julho, seria realizada inicialmente na Colômbia e na Argentina.

A transferência do torneio para o Brasil somente foi possível depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receber o aval do governo federal. Rogério Caboclo, o presidente agora afastado da CBF, entrou em contato com o presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de maio e obteve a permissão para trazer o evento para o Brasil.

Em 20 de maio, a Colômbia anunciou que não sediaria o evento devido a uma onda de protestos generalizados contra o governo e a situação sanitária do país. Pouco depois, a Argentina desistiu de realizar o torneio devido a uma nova onda da covid-19.

A Conmebol, então, anunciou que o Brasil seria o país-sede. A medida gerou uma enxurrada de críticas a Bolsonaro e à CBF, por se prontificarem a realizar o evento em meio à pandemia de covid-19.

Três ações no STF questionavam a realização do torneio no Brasil. Duas, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia, foram apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Uma terceira, encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tinha como relator o ministro Ricardo Lewandowski.

O PSB argumentou que a "intensa circulação" de visitantes causará "evidente propagação do vírus da Covid-19 por diversos estados brasileiros", além de "potencial entrada de novas variantes virais".

A Confederação dos Trabalhadores pediu que o STF determinase que o país não podia sediar competições internacionais "enquanto perdurar a necessidade de isolamento social, o estado de pandemia". O PT argumentou que a realização do torneio violaria o direito à saúde.

A ministra Cármen Lúcia, relatora de duas ações, votou pela rejeição dos dois pedidos, por questões processuais. Ela entende que a competência para liberar os jogos é dos estados.

Ela ressaltou que, apesar da "gravíssima situação pandêmica", cabe ao STF atuar "segundo as balizas da Constituição e da legislação vigente". A maioria dos demais ministros acompanhou o voto de Cármen Lúcia.

Ricardo Lewandowski, relator de uma das três ações, votou por determinar que o governo apresente, em 24 horas, um plano "compreensivo e circunstanciado" com estratégias e ações para a "realização segura" do evento.

Ele também votou por determinar que Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, além dos município do Rio de Janeiro, de Cuiabá e de Goiânia, "divulguem e apresentem ao Supremo Tribunal Federal, em igual prazo, plano semelhante".

Patrocinadores retiram suas marcas do evento

Os ministros Edison Fachin e Gilmar Mendes concordaram com a exigência aos governos estaduais para apresentarem planos de contingência para a segurança sanitária do evento. Até o momento, não havia maioria para assegurar a aprovação.

Os seis votos que formaram a maioria para rejeitar as ações contra a Copa América no Brasil foram os de Cármen Lúcia, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Alguns dos principais patrocinadores da competição da Conmebol decidiram retirar seus nomes do evento em razão das polêmicas, que têm a centro a crise sanitária e o avanço da pandemia no Brasil. São estas a Mastercard, o grupo Ambev – que produz as cervejas Brahma, Skol e Antártica, entre outras – e a companhia inglesa de bebidas Diageo.

md/rc (ots)

O mês de junho em imagens Parlamento Europeu aprova passaporte de covid-19 O Parlamento Europeu aprovou um certificado digital de vacinação contra a covid-19 que permitirá que pessoas da União Europeia (UE) se desloquem entre os países do bloco sem a necessidade de quarentena ou de exames extras para o coronavírus. A medida, anunciada às vésperas das férias de verão, é uma tentativa de salvar a indústria de viagens da Europa de mais uma temporada desastrosa. (09/06)

O mês de junho em imagens Brasil ultrapassa marca de 17 milhões de infectados pelo coronavírus Com 52.911 novos casos de covid-19 em 24 horas, o total de infecções no Brasil chegou a 17.037.129. O país é o segundo do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos É ainda o terceiro com mais casos confirmados, depois dos EUA e da Índia. (08/06)

O mês de junho em imagens EUA aprovam 1ª droga eficaz contra doença de Alzheimer A FDA, agência regulatória do governo dos EUA, aprovou o primeiro fármaco capaz de combater a doença de Alzheimer. O medicamento Aduhelm remove do cérebro as placas prejudiciais chamadas beta-amiloides nos pacientes no estágio inicial da doença, de modo a impedir as ações dessas placas, que acarretam em perda de memória e na incapacidade das pessoas de cuidarem de si próprias. (07/06)

O mês de junho em imagens Onde está a máscara? Sob o irresistível calor de verão, milhares se bronzeiam na L Street Beach de Boston. A região em torno da metrópole da East Coast tem uma das taxas de vacinação mais altas dos EUA. Distanciamento, nem pensar. E máscara protetora, então... As reações se contrastam: o que em alguns desperta o horror de contágio, para outros é um vislumbrar da volta à normalidade após a pandemia de covid-19. (06/06)

O mês de junho em imagens G7 fecha acordo sobre imposto mínimo global para empresas Os ministros de Finanças dos países sete principais países industrializados anunciaram a intenção de adotar um imposto empresarial global mínimo de 15%. A medida visa forçar as multinacionais, sobretudo as gigantes de tecnologia, a contribuírem mais para os cofres estatais dos países mais atingidos pela pandemia. (05/06)

O mês de junho em imagens Alerta de desmatamento bate recorde em maio Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram um novo recorde em maio, com um aumento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em apenas 28 dias, os alertas abrangiam uma área de 1.180 quilômetros quadrados, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados dos últimos três dias do mês ainda não haviam sido contabilizados. (04/06)

O mês de junho em imagens Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio Um prédio de quatro andares desabou na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos duas morreram: um homem de 30 anos e uma menina de dois anos - pai e filha. A obra era irregular e a comunidade é dominada por milícias, que atuam na construção e exploração de imóveis. O caso aconteceu na mesma região da tragédia de Muzema, que deixou 24 mortos em 2019 (03/06)

O mês de junho em imagens Governador do Amazonas é alvo de operação da PF A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a alta cúpula do governo do Amazonas por suspeita de desvios de recursos para o combate à covid-19. Mandados judiciais foram cumpridos em Manaus e Porto Alegre, incluindo busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária do secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo. (02/06)

O mês de junho em imagens Alemanha baixa seu status de risco de covid-19 O Instituto Robert Koch, responsável pelo controle e prevenção de doenças infecciosas na Alemanha, baixou de "muito elevado" para "elevado" o nível de risco ligado ao novo coronavírus no país. A decisão vem em resposta à queda do nível de incidência de sete dias para pouco mais de 35 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes. (1º/06)