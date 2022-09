Steve Bannon se entrega à Justiça em Nova York

O ideólogo da ultradireita Stephen Bannon, ex-estrategista-chefe de Donald Trump se apresentou nesta quinta-feira (08/09) à Justiça de Nova York.

A procuradoria da cidade revelou pouco depois peça de acusação formal contra Bannon, de 68 anos, por lavagem de dinheiro, conspiração e fraude em relação a um suposto esquema de arrecadação de fundos para ajudar a construir um muro ao longo da fronteira entre EUA e México.

Foram seis acusações, uma por fraude, duas por lavagem de dinheiro e três por conspiração, feitas pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e pela procuradoria-geral de Nova York.

Os procuradores dizem que embora Bannon tenha prometido que todas as doações iriam para a construção do muro, ele esteve envolvido na transferência de centenas de milhares de dólares para entidades terceiras as quais usou para canalizar pagamentos para duas outras pessoas envolvidas no esquema.

O documento não cita essas pessoas pelo nome, mas o detalhes coincidem com os de Brian Kolfage e Andrew Badolato, que alegaram ser culpados de acusações federais em abril.

Perdão de Trump

"É um crime obter lucro mentindo para os doadores, e em Nova York, você será responsabilizado'', disse Alvin Bragg, em comunicado.

Promotores de Manhattan também acusaram a WeBuildTheWall, Inc., a entidade sem fins lucrativos com que Bannon e seus ex-co-réus costumavam solicitar doações.

Bannon chegou a ser preso em agosto de 2020, acusado junto com outros três protagonistas de ter fraudado e desviado parte dos 25 milhões de dólares de doações que recebera para construir o muro.

Ele nunca foi julgado, pois o presidente Trump o perdoou em 19 de janeiro de 2021, um dia antes de deixar a Casa Branca e passar o cargo para o democrata Joe Biden.

No entanto, o indulto "preventivo" se aplica a possíveis crimes federais, mas não a crimes estaduais, pelos quais Bannon está sendo acusado neste caso.

md (EFE, AFP)