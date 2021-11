A Alemanha Oriental existia há quatro meses quando foi criado, no dia 8 de fevereiro de 1950, o Ministério de Segurança do Estado, chamado de Stasi (abreviatura de "Staatssicherheit" – segurança do Estado).

A lei tinha apenas dois parágrafos e descrevia em poucas palavras que a repartição denominada Administração Central da Proteção à Economia Popular, do Ministério do Interior, deveria tornar-se autônoma, com status ministerial e levaria o nome de Ministério de Segurança do Estado.