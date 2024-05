Startup alemã lança foguete movido a cera de vela

Dispositivo de 12 metros de comprimento movido a oxigênio líquido e parafina decolou do sul da Austrália em primeiro teste. Empresa está de olho no mercado de lançamento de pequenos satélites.

A startup alemã do setor aeroespacial HyImpulse anunciou ter realizado com sucesso o teste de um foguete impulsionado por parafina de cera de vela, o primeiro lançamento comercial de uma empresa alemã em décadas.

Segundo um porta-voz da empresa, o dispositivo de doze metros de comprimento e estágio único (ou seja, que viaja ao espaço sem descartar nenhuma de suas partes) decolou nesta sexta-feira (03/05) no sul da Austrália, por volta das 2h da manhã do horário de Brasília.

O foguete, que não tem potência suficiente para alcançar uma órbita terrestre, foi projetado para atingir uma altitude de 250 quilômetros e transportar 250 quilos de carga. Para este teste, porém, foi planejada uma altura menor, de 60 quilômetros, de modo que o limite do espaço não foi ultrapassado.

A Hyimpulse utiliza um tipo inovador de propulsão que combina oxigênio líquido com parafina – e isso sem "risco de explosão" e com uma tecnologia mais simples, segura e barata, segundo a empresa, que alega que a construção do veículo é "cerca de 40% mais barata do que os sistemas de propulsão convencionais".

Com o teste, a startup, que está mirando no mercado de lançamento de pequenos satélites, queria coletar dados sobre o funcionamento do propulsor e dos sistemas de controle. As informações serão usadas no desenvolvimento de um segundo modelo de foguete, com 32 metros de comprimento e capacidade para até 600 quilos de carga útil a uma altitude de 500 quilômetros, e cujo voo está planejado para o final de 2025.

"Foguete é como um táxi"

Cofundador da startup de 65 funcionários criada em 2018 e com sede em Neuenstadt am Kocher, no estado de Baden-Württemberg, Christian Schmierer explicou em entrevista ao jornal alemão Tagesspiegel o diferencial do foguete. Segundo ele, os veículos atualmente disponíveis no mercado são como ônibus que descarregam satélites apenas em determinados pontos da órbita terrestre. "Nosso foguete é como um táxi", disse.

Mario Kobald, outro cofundador da startup, celebrou o teste como demonstração da "capacidade da nação espacial Alemanha" e ampliação do "acesso da Europa ao espaço sideral".

Na Europa, várias empresas estão competindo no desenvolvimento de mini foguetes lançadores. Na Alemanha, a Hyimpulse compete com as também neófitas Isar Aerospace de Munique e Rocket Factory Augsburg; na França, com a Maiaspace e Latitude; e na Espanha, com a PLD Space.

