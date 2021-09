SpaceX inicia viagem inédita ao redor da Terra só com civis

Em mais um marco da nova era do turismo espacial, a empresa espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, iniciou na noite desta quarta-feira (15/09) a primeira viagem ao redor da Terra sem astronautas profissionais, ou seja, com uma tripulação só de civis.

Quatro turistas americanos decolaram a bordo de uma cápsula para uma viagem espacial de três dias. Eles vão dar voltas ao redor da Terra. Será uma volta a cada 90 minutos, num total de 15 por dia.

O foguete Falcon 9, que transportou a cápsula Dragon para o espaço, decolou do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Minutos depois, ele se separou da nave e retornou ao solo, como planejado.

A cápsula vai alcançar uma altitude de quase 575 quilômetros, o que é mais do que a Estação Espacial Internacional e do que o telescópio Hubble, e uma velocidade superior a 27 mil quilômetros por hora.

Depois de passar três dias no espaço, a cápsula atravessará a atmosfera terrestre para aterrissar ao largo da costa da Flórida.

Foguete Falcon 9 decola com a cápsula que leva os turistas espaciais

Tripulação civil

Os tripulantes receberam treinamento durante seis meses na base da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia, incluindo manobras de gravidade zero e práticas com as forças gravitacionais que vão experimentar no espaço. Eles foram também preparados para exercícios de emergência, de entrada e saída de naves espaciais, e fizeram simulações de missões parciais e completas.

O multimilionário Jared Isaacman, de 38 anos, fundador e presidente da empresa Shift4 Payments, comanda a missão. Ele financiou a travessia espacial dos outros três tripulantes, com um custo que não foi divulgado, mas que deve ser de dezenas de milhões de dólares.

Os demais tripulantes são a assistente médica Hayley Arceneaux, de 29 anos, uma sobrevivente de câncer que se tornou a pessoa mais jovem a voar para o espaço orbital; a professora universitária Sian Proctor, de 51 anos, a quarta mulher afro-americana a chegar ao espaço; e o engenheiro aeroespacial e veterano da Força Aérea Chris Sembroski, de 41 anos.

A viagem marca a estreia de Musk no novo novo negócio de turismo orbital, dando um salto à frente dos concorrentes. A SpaceX já tem previstos outros voos de turismo espacial. O próximo deverá se realizar no início de 2022, com três pessoas a bordo.

as/lf (Lusa, AP, Ots)