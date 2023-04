Já assistiu à série "Não tem planeta B!" no Youtube da DW Brasil?

A natureza influencia a nossa vida e a vida na Terra de inúmeras maneiras. Mas nós sabemos como cuidá-la e protegê-la?

A série "Não tem planeta B!" apresente debates urgentes sobre o nosso planeta - o único que temos.

Convidamos a todos a conhecer o programa no nosso canal de Youtube e a participar do sorteio de uma mochila com artigos da DW!

Imagem simbólica do prêmio Foto: DW

A ganhadora do sorteio foi Eliana N. de São Paulo, Brasil. Parabéns!

Agradecemos a todos os participantes!