Solidão, uma condição que pode matar

Esta semana no Futurando vamos discutir os impactos da solidão sobre a nossa saúde física. Estudos mostram que pessoas solitárias correm um risco maior de desenvolver hipertensão, câncer e até sofrer ataques cardíacos. Nas sociedades modernas, a solidão é considerada um perigo maior que o fumo, o alcoolismo e a obesidade.

Você sabia que alguns medicamentos podem engordar? Cortisona e insulina, por exemplo, estão na lista. Cada um por uma razão diferente, que no programa você vai saber. Mas o ganho de peso pode ser amenizado se o paciente tiver uma orientação correta. E, em alguns casos, é necessário considerar a suspensão do remédio ou regular a dosagem.

A indústria farmacêutica divulga muito os benefícios de determinados medicamentos e esquece que eles não somente curam, mas também pode matar. Estimativas indicam que entre 25 e 28 mil pessoas morrem por uso de remédios. Alguns médicos ainda relutam em falar sobre o assunto.

Ainda no tema saúde, O Futurando explica o que pode ocorrer com o nosso corpo quando a gente fica sentado por muito tempo, seja no escritório, na frente da TV, ou no carro. Um fato alarmante é o aumento nos níveis de açúcar no sangue depois de um período longo sem se levantar, que podem ser comparados aos níveis de alguém que tem diabetes.

O sangue, aliás, tem diversas funções. Você conhece quais são? Alguns até dizem que ele é um órgão fluido, por ter tantas tarefas no corpo. O Futurando reuniu para esta edição alguns fatos interessantes sobre o nosso sistema sanguíneo.

Vamos trazer ainda uma reportagem sobre transfusão de sangue. Será que é totalmente seguro? Especialistas avaliam que o ideal é optar pelo procedimento em último caso. E já existem técnicas para prevenir a necessidade da transfusão. Uma delas garante que o paciente não perca tanto sangue durante cirurgias.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura as terças-feiras às 00h; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.