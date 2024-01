Soldados americanos são mortos em ataque na Jordânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo (28/01) que três soldados americanos morreram em um ataque com drones no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria.

"Enquanto ainda estamos reunindo os fatos deste ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque", disse o presidente em um comunicado.

Além dos três mortos, ao menos outras 25 pessoas que estavam destacadas em uma base americana no local ficaram feridas, segundo o Comando Central do Exército dos EUA.

À emissora americana CNN, um funcionário do governo dos EUA afirmou que o drone aparentemente foi enviado da Síria e era de único trajeto. Não está claro por que a defesa antiaérea não conseguiu interceptar o drone.

Aumento da tensão

O ataque marca a primeira vez que militares do Exército dos EUA foram mortos desde o início do conflito na Faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado, e agrava a já frágil situação no Oriente Médio.

"Os três militares americanos que perdemos eram patriotas no mais alto sentido. E a nossa nação nunca esquecerá seu sacrifício final", afirmou Biden no comunicado divulgado pela Casa Branca.

Por outro lado, o ministro das Comunicações Governamentais da Jordânia e porta-voz oficial do governo, Muhannad Al Mubaidin, disse à emissora de TV Al-Mamlaka que o ataque não ocorreu dentro de seu país, mas em território sírio.

Mubaidin explicou que o ataque teve como alvo a base de Al-Tanf na Síria. O local fica na fronteira com Jordânia e Iraque. Geralmente, cerca de 3 mil soldados americanos estão estacionados na região.

le (EFE, ots)