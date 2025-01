Sobe para seis o número de mortos no atentado de Magdeburg

Sexta vítima é uma mulher de 52 anos que não resistiu aos graves ferimentos. Pouco antes do Natal, homem avançou propositalmente com um carro contra visitantes de um mercado natalino.

O número de mortos no ataque ao mercado de Natal em Magdeburg, na Alemanha, subiu para seis, comunicou a promotoria pública de Naumburg nesta segunda-feira (06/01).

De acordo com a promotoria, a sexta vítima é uma mulher de 52 anos que sucumbiu aos graves ferimentos no hospital.

Cinco pessoas morreram no dia do ataque: quatro mulheres com idades entre 45 e 75 anos e um menino de 9 anos.

O balanço inicial das vítimas incluía também cerca de 200 feridos, vários gravemente. O número foi depois elevado para quase 300.

Suspeita de problemas mentais

No ataque ocorrido em 20 de dezembro, um homem de 50 anos atropelou propositalmente várias pessoas num mercado de Natal na cidade de Magdeburg, a capital do estado alemão da Saxônia-Anhalt.

O homem é natural da Arábia Saudita. Ele está sob custódia e em prisão preventiva.

As investigações agora estão se concentrando na questão da imputabilidade penal. De acordo com promotores, será realizada uma investigação para determinar se o homem tem problemas mentais.

O homem trabalhava como médico psiquiatra em Bernburg, na Saxônia-Anhalt, desde 2020, mas não havia mais trabalhado desde o final de outubro de 2024 devido a férias e licenças.

Ele já teve vários problemas com autoridades alemãs, e a Arábia Saudita também havia alertado a Alemanha sobre o homem, de acordo com círculos de segurança sauditas.

O homem vive na Alemanha desde 2006 e recebeu asilo como pessoa perseguida politicamente em 2016.

as (DPA, EPD)