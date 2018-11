Sobe para 14 número de mortos em desastre em Niterói

Sobe para 14 o número de mortos após o deslizamento de uma rocha na madrugada de sábado no Morro da Boa Esperança, em Piratininga, bairro da Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro. Quatro corpos foram encontrados na madrugada deste domingo (11/11), o de uma mulher e de três jovens, que estavam desaparecidas.

Onze pessoas foram resgatadas com vida e levadas para hospitais da região, entre elas, um bebê e duas crianças.

Fortes chuvas atingiram nesta semana o estado do Rio de Janeiro, o que pode ter contribuído para o desastre, que é o segundo pior do tipo em Niterói. Em 2010, 46 pessoas morreram no Morro do Bumba, no bairro Viçoso Jardim, após chuvas intensas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher foi retirada morta das ruínas por volta da 1h30 e três jovens foram resgatadas sem vida às 4h45. As buscas foram interrompidas no início da manhã.

Pelo menos nove moradias e uma pizzaria foram destruídas. Defesa Civil interditou preventivamente 25 imóveis após a tragédia

Pelo menos nove habitações uma pizzaria foram destruídas no deslizamento. A Prefeitura de Niterói informou que mais de 200 profissionais, entre eles 80 bombeiros, participaram nos trabalhos de resgate.

A Defesa Civil municipal afirmou que "houve a ruptura de um maciço em uma área de preservação ambiental acima da localidade Boa Esperança. A região não era diagnosticada como de alto risco geológico dentro do mapeamento de risco do Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado (DRM), que norteia a atuação da Defesa Civil”.

Após o deslizamento, 25 imóveis foram interditados preventivamente no Morro da Boa Esperança.

MD/ebc/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter