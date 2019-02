Sobe para 121 número de mortos em Brumadinho

O número oficial de mortos na catástrofe provocada no rompimento da barragem de resíduos da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, subiu de 115 para 121 – 93 deles identificados –, enquanto as autoridades continuam procurando 226 desaparecidos, conforme o balanço divulgado neste sábado (02/02) pelo Corpo de Bombeiros, nove dias depois da tragédia, ocorrida em 25 de janeiro.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, as equipes de busca e resgate identificaram uma área onde "possivelmente" está "um grande número de vítimas". Segundo ele, os trabalhos se concentrarão naquele ponto, mas não serão limitados ao local.

"Estamos com muitas equipes de busca e também com cães farejadores no local. Já identificamos três pontos com corpos. Agora, vamos começar os trabalhos de escavação na área", afirmou.

O tenente também garantiu que os trabalhos de busca continuarão até que "o último corpo seja achado ou que não seja mais possível encontrar nenhum ser humano devido à decomposição”.

Segundo já adiantou o Corpo de Bombeiros Militar do estado, não há como prever uma data de encerramento das buscas por vítimas. "A perspectiva é que, ao longo do tempo, com a lama se estabilizando, a gente vá mudando as técnicas operacionais e, a partir daí, a gente tenha um panorama. Hoje, é impossível cravar uma data final das operações”, afirmou no sábado, em coletiva de imprensa, o chefe da equipe Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho.

Os trabalhos são realizados com o reforço, a partir deste sábado, de 64 militares da Força Nacional, que se unem a 240 bombeiros, sendo 112 de outros estados. Também 86 voluntários estão colaborando com as buscas. A Polícia Militar empregou efetivo de mais de mil policiais em Brumadinho.

Minutos antes da divulgação do balanço mais recente, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pediu que a Vale assuma a responsabilidade pela tragédia em Brumadinho e cobrou "respostas" sobre o desastre.

"Esperamos respostas efetivas e rápidas por parte de Vale a respeito deste desastre", disse ele, em entrevista coletiva, depois de ter sobrevoado a área atingida e participado de uma reunião com autoridades e famílias das vítimas.

Zema disse que, nove dias depois da catástrofe, é necessário que a Vale "assuma efetivamente a sua responsabilidade", tanto em matéria de impactos ambientais quanto nos quesitos social e econômico.

Por fim, o governador elogiou o "nobre trabalho" que tem sido feito nos últimos dias e afirmou que o governo federal fez "todo o possível" para apoiar tanto o município quanto o governo de Minas Gerais.

