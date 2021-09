Site para denúncias de evasão fiscal é comparado à Stasi

Uma plataforma online para reprimir a evasão fiscal, que agitou o debate político pré-eleitoral na Alemanha, também desencadeou uma onda de críticas ao político que teve a ideia.

Danyal Bayaz, secretário das Finanças do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, colocou no ar nesta segunda-feria (01/09) um novo site que permite aos cidadãos enviarem denúncias anônimas às autoridades sobre casos de evasão fiscal.

No entanto a iniciativa encontrou forte oposição dos rivais políticos do Partido Verde, a que pertence Bayaz, incluindo de membros da União Democrata Cristã (CDU), sigla da chanceler federal Angela Merkel, e do Partido Liberal Democrata (FDP).

Comparações com polícia secreta comunista

Os críticos ao projeto afirmam que a iniciativa encorajaria os cidadãos comuns a bisbilhotarem a vida alheia. O jornal de maior circulação da Alemanha, o Bild, chegou a acusar Bayaz de criar uma "Stasi dos impostos", referindo-se à famosa polícia secreta da Alemanha Oriental, que usava amigos e vizinhos como delatores.

O líder da CDU em Hamburgo, Christoph Ploss, chamou o portal de "incitamento estatal à mentalidade de informante tributário". O líder do FDP, Christian Lindner, compartilhou uma opinião semelhante:. "O que não precisamos é de um incitamento estatal à denúncia entre vizinhos”.

Em defesa, o copresidente do Partido Verde Robert Habeck afirmou que as comparações com a Stasi banalizaram a "ditadura da RDA", a ex-República Democrática Alemã, sob regime comunista.

Os defensores da plataforma não consideram a iniciativa nada preocupante, apenas uma melhoria que permite às autoridades fazerem perguntas específicas aos autores da denúncia. Falando ao jornal Handelsblatt, o presidente do Sindicato Fiscal Alemão (DstG), Thomas Eigenthaler, argumentou que denúncias anônimas existem desde que se criaram as secretarias de Finanças.

Críticas pessoais e insultos racistas

Além de ter a ideia atacada no cenário político, Bayaz sofreu pesadas críticas, inclusive de cunho pessoal, nas redes sociais. Alguns dos insultos citavam sua origem turca. Ele poderá entrar com ações legais contra alguns casos graves de difamação.

Estima-se que a Alemanha perca 50 bilhões de euros por ano em evasão fiscal. O portal em questão tem total apoio do grupo anticorrupção Transparência Internacional.

As denúncias de evasão fiscal também podem ser enviadas por e-mail, correio e telefone. No entanto, segundo o governo de Baden-Württemberg, as mensagens enviadas às autoridades dessa forma muitas vezes carecem de detalhes cruciais. O novo site dá aos usuários a chance de fazer a denúncia de forma anônima e preenchendo os dados necessários.

