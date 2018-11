Sindicato convoca greve na Amazon durante a Black Friday

O sindicato alemão Verdi convocou greves para esta sexta-feira (23/11), que promete ser um dos dias mais movimentados do ano para a gigante do comércio online Amazon. Trabalhadores dos armazéns da empresa nos estados alemães de Hessen e Renânia do Norte-Vestfália querem usar a Black Friday para chamar atenção para as más condições de trabalho na empresa.

Segundo comunicado, o sindicato pediu que os trabalhadores nos armazéns da Amazon nas cidades de em Bad Hersfeld e Rheinberg fizessem greve no início do turno da noite de quinta-feira e prosseguissem com a paralisação até o fim desta sexta-feira.

A Black Friday, dia de ofertas especiais no comércio criado nos Estados Unidos, é um importante dia de vendas para os varejistas, particularmente a Amazon.

Mechthild Middeke, secretário do Verdi, afirmou que o "fim do ano é o período mais estressante para os funcionários", exigindo longas horas extras. "Os funcionários são especialmente importantes numa data como a Black Friday. O comprometimento dos funcionários deve ser mais bem recompensado, com um salário mais alto e por um bônus de Natal acordado coletivamente", disse.

Silke Zimmer, chefe do departamento regional de comércio do Verdi na Renânia do Norte-Vestfália, disse que a campanha de descontos da Black Friday é prejudicial para os trabalhadores.

"Atualmente, os funcionários têm que preencher as prateleiras para as vendas de Natal e enviar milhares de ofertas da Black Friday. Isso resulta em muitas horas extras, que são pagas num valor muito inferior do que em empresas sujeitas à negociação coletiva", disse Zimmer.

"Infelizmente, os funcionários ainda precisam deixar isso claro para a gigante online, mesmo depois de quatro anos de greves. E é por isso que as medidas de ação industrial continuarão nesta sexta", disse ela nesta quinta-feira.

Há anos o sindicato Verdi vem lutando por um acordo coletivo para os funcionários da Amazon e para que estes sejam remunerados de acordo com as tarifas de varejo e vendas por correio. Até agora, a Amazon rejeitou as exigências do sindicato.

PV/afp/dpa

