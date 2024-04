Sinagoga na Alemanha é alvo de tentativa de incêndio

Uma sinagoga em Oldenburg, cidade na Baixa Saxônia, Alemanha, foi alvo de uma tentativa de incêndio criminoso na tarde desta sexta-feira (05/04). Não houve registro de feridos, e a polícia apura o episódio.

O crime, de autoria e motivação desconhecida, não teve maiores consequências porque o fogo, ateado a uma das portas do templo judaico, foi rapidamente notado e apagado por funcionários de um centro cultural vizinho dali. O local não sediava nenhum evento naquele momento.

A polícia anunciou que aumentaria as medidas de segurança no entorno da segurança até a apuração completa do caso.

Lideranças locais reagiram condenando o episódio. Ministra estadual do Interior, Daniela Behrens (SPD) prometeu o esclarecimento rápido e diligente do atentado. "Ainda que o contexto do ato ainda não esteja claro, me afetou muito. Tentativas de incêndio a sinagogas são para mim absolutamente reprováveis e terríveis", afirmou em um comunicado. "Judeus e judias na Baixa Saxônia não devem ter medo ou se sentir ameaçados."

A Aliança contra Antissemitismo e Antissionismo de Oldenburg convocou um protesto à noite em frente à sinagoga.

Em outubro, um centro judaico de Berlim que abriga uma sinagoga também foi alvo de um ataque incendiário. O atentado, que ocorreu pouco mais de uma semana depois das atrocidades do grupo Hamas contra civis israelenses, provocou repúdio entre autoridades alemãs e foi classificado à época pelo chanceler federal Olaf Scholz como "desumano" e " repugnante".



ra (dpa, AFP)