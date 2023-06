Siena Awards 2023 premia as melhores imagens de drones 

Um urso polar caminha sobre o gelo fino em Svalbard no final da primavera polar. A camada de gelo do mar diminui a cada ano, já que a área aquece sete vezes mais rápido que o resto do mundo. Todos os vencedores da competição serão exibidos na exposição "Above Us Only Sky" na Abadia de San Galgano em Siena, Itália. O festival acontecerá de 30 de setembro a 19 de novembro de 2023.