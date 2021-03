Senador Major Olímpio tem morte cerebral após covid-19

O senador Major Olímpio (PSL-SP) teve morte cerebral nesta quinta-feira (18/03) após complicações da covid-19, informou a assessoria do parlamentar. Ele tinha 58 anos e estava internado desde 2 de março no Hospital São Camilo, em São Paulo.

Major Olímpio foi o terceiro senador a ser vítima da doença. Antes dele, morreram os senadores José Maranhão, em fevereiro, e Arolde de Oliveira, em outubro.

A morte cerebral foi informada no Twitter do parlamentar. "Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil", diz a publicação.

Em 2 de março, Major Olímpio informou ter contraído o coronavírus, mas disse que estava bem, com sintomas leves, em isolamento domiciliar e que continuaria trabalhando remotamente. No dia seguinte, porém, ele comunicou que sua situação havia se agravado e ele estava internado. No dia 5, foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital São Camilo.

Nos últimos meses, o senador defendeu a vacinação em massa no Brasil. "Não dá para ficar negando a necessidade da vacinação como único caminho que a humanidade tem", afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais. Para ele, além dos benefícios econômicos, era preciso pensar nas vidas que seriam salvas.

Em dezembro, o senador se posicionou a favor da Coronavac e disse que tomaria a vacina. "Eu vou tomar a Coronavac. Assim que estiver certificada eu tomo com transmissão para o Brasil todo. Se tiver qualquer das vacinas, eu vou ser o primeiro a tomar, se assim entenderem que meu exemplo é válido", afirmou na ocasião.

No entanto, de acordo com o jornal O Globo, cerca de duas semanas antes de ser internado, o senador participou de um protesto com aglomeração contra o lockdown em Bauru (SP). Durante o ato, ele teria, inclusive, tirado fotos abraçado com apoiadores.

Natural de Presidente Venceslau (SP), Sérgio Olímpio Gomes foi eleito senador em 2018. Antes, exerceu dois mandatos como deputado estadual em São Paulo. Em 2015 tomou posse como deputado federal. Ele ingressou no PSL em 2018, depois de passar pelo Partido Verde, PDT e Solidariedade.

Antes de entrar para a política, atuou na Polícia Militar por 29 anos e também exerceu as profissões de jornalista, professor de educação física e de técnico em defesa pessoal e instrutor de tiro. O senador deixa esposa e dois filhos.

le/ek (Agência Senado, ots)