Senado dos EUA autoriza US$ 60 bilhões em ajuda à Ucrânia

13/02/2024 13 de fevereiro de 2024

Aprovado com votos de republicanos após quase cinco meses de negociação, pacote prevê também US$ 31,2 bilhões a Israel, Gaza e Taiwan. Mas liberação de verba ainda depende do aval da Câmara, onde oposição é maioria.