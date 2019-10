Senado aprova texto-base da reforma da Previdência em 2° turno

O plenário do Senado aprovou na noite nesta terça-feira (23/10), em segundo turno, o texto-base da reforma da Previdência. Foram 60 votos a favor, 19 contra e uma ausência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) não votou.

Para aprovar o texto, eram necessários 49 votos, equivalentes a três quintos dos senadores, mais um.

Após a aprovação pelo plenário, os senados passaram à análise de quatro destaques (votações de mudanças específicas da proposta) apresentadas pelo Pros, PT, PDT e Rede.

Em um primeiro momento, os senadores rejeitaram por 57 votos a 20 o destaque apresentado pelo PDT que pretendia suprimir as regras de transição da reforma para quem já está no mercado de trabalho. A votacao dos três destaques seguintes ainda prosseguia por volta de 20h.

No primeiro turno, em 1° de outubro, a PEC foi aprovadapor 56 votos a 19.

"O Senado enfrentou neste ano uma das matérias mais difíceis para a nação brasileira”, disse Alcolumbre ao encerrar a votação do segundo turno. "Todos os senadores e senadoras se envolveram pessoalmente nas discussões e aperfeiçoaram esta matéria, corrigindo alguns equívocos e fazendo justiça social com quem mais precisa.”

No plenário, ambos os lados na disputa ressaltaram o "momento histórico” vivido com a mudança no sistema de aposentadorias. Mas com avaliações distintas. "A aprovação desta reforma vai colocar o Brasil em outro patamar. É um remédio forte, amargo, mas extremamente necessário. Uma grande vitória para o Brasil, todos estão dando sua cota de sacrifício."

Esta foi a penúltima fase de tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Previdência. Agora, com a votação concluída, a PEC deve seguir para promulgação em sessão solene do Congresso Nacional.

A promulgação poderia ocorrer a qualquer momento após a aprovação em segundo turno pelo Senado. No entanto, para promulgar a PEC, Alcolumbre deve esperar o retorno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está em viagem ao Reino Unido e à Irlanda, e também do presidente Jair Bolsonaro, que está na Ásia.

Após o fim desse rito, o texto passará a valer, A reforma deve atingir mais de 72 milhões de brasileiros, entre trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público.

Entre outros pontos, a PEC estabelece uma idade mínima de aposentadoria para homens (65 anos) e mulheres (62 anos) para os trabalhadores do setor privado, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem já está no mercado de trabalho, há uma série de regras de transição.

A tramitação da PEC se estendeu por oito meses desde que o texto original foi apresentado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos meses seguintes, o texto sofreu várias modificações. Inicialmente, a equipe econômica do governo estimava que a reforma teria um impacto de 1,2 trilhão de reais em uma década. Mas a versão atual da proposta, que acabou sendo aprovada hoje pelos senadores, deve representar um corte de gastos de aproximadamente 800 bilhões na próxima década.

Em julho, o texto-base foi aprovado em primeiro turno. Na ocasião, a aprovação contou com forte articulação política do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Diante da inabilidade do Planalto em lidar com os deputados, ele acabou assumindo o protagonismo nos trabalhos para convencer os parlamentares a aprovarem a proposta.

JPS/ots/dw/ab

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter