Sem oxigênio, Manaus vai transferir bebês prematuros para outros estados

Em meio ao colapso no sistema de saúde do Amazonas e à falta de oxigênio nos hospitais, cerca de 60 bebês prematuros internados em UTIs de maternidades públicas amazonenses serão transferidos para outros estados, em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

A Secretaria de Saúde do estado informou nesta sexta-feira (15/01) que os recém-nascidos serão transportados a partir da autorização dos pais e serão acompanhados pelas mães.

"Técnicos da secretaria estão trabalhando no planejamento da logística de transferência, e o quantitativo está sendo avaliado de acordo com as condições clínicas", disse a pasta.

A entidade amazonense não confirmou quais regiões receberão os recém-nascidos, mas estados como São Paulo e Paraná já ofereceram leitos de UTI neonatal para acolher esses bebês.

Na tarde desta sexta-feira, nove bebês já foram transferidos para Imperatriz, no Maranhão. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, eles serão levados em ambulâncias especializadas para um hospital da rede estadual, acompanhados das mães.

"Estamos falando de bebês prematuros. São muito frágeis, muito instáveis. É uma ação preventiva. Diferente de pacientes adultos, eles morrem mais rapidamente se faltar o mínimo de oxigênio", disse o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que é também presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Segundo o Conass, o Ministério da Saúde fez contato com vários estados para dividir as vagas destinadas aos recém-nascidos amazonenses, que não estão infectados pelo coronavírus, mas necessitam de internação em UTI neonatal por serem prematuros.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou que ofereceu suporte diretamente à pasta amazonense quando tomou conhecimento da crise.

"Imediatamente fizemos contato com o secretário da Saúde do estado do Amazonas, o doutor Marcellus [Campêlo]. Ele está fazendo um levantamento porque vários estados, de forma humanitária, estão acolhendo esses bebês", declarou o secretário paulista.

"E não são apenas bebês, são também mulheres grávidas. São gestantes que também foram comprometidas pela covid e que necessitam de assistência. Queremos saber quantas ainda precisam da nossa assistência e prontamente estaremos acolhendo aqui em São Paulo", completou.

Doria fala em genocídio

Na mesma coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se mostrou consternado com a possibilidade de recém-nascidos ficarem sem oxigênio hospitalar.

"Acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui para São Paulo. Para quem é pai e quem é mãe, não tem oxigênio para bebê? É o fim do mundo isso. A irresponsabilidade do governo Bolsonaro me choca, como brasileiro", disse Doria, que lançou mais uma série de ataques ao presidente Jair Bolsonaro, seu adversário político.

Segundo o tucano, a calamidade sanitária em Manaus, que enfrenta uma escassez dramática de oxigênio nos hospitais, se deve à "opção pelo negacionismo" e à "política caótica" do governo federal diante da epidemia de covid-19, que já matou mais de 207 mil pessoas no país.

"O negacionismo dominando o país no governo federal. Um mar de fracasso, colocando como vítimas milhares de brasileiros que perderam a sua vida e outros milhares que podem perder", declarou Doria, pressionando por uma reação do Congresso Nacional. "Ou vamos assistir a isso por meses e achar que isso é normal, que faz parte e que a ideologia do negacionismo é aceitável?"

"Li uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo 'fiz tudo o que estava ao meu alcance, o problema agora é do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus'. Inacreditável. Inacreditável. Em outro país isso talvez fosse classificado como genocídio. É um abandono aos brasileiros."

Doria se referia a uma declaração feita mais cedo pelo presidente, dizendo que a situação em Manaus é "terrível", mas que o governo federal fez a sua parte.

"Problema em Manaus. Terrível o problema lá. Agora, nós fizemos a nossa parte. Hoje as Forças Armadas deslocaram para lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde esteve lá na segunda-feira, providenciou oxigênio", afirmou Bolsonaro, mencionando a visita de Eduardo Pazuello ao estado, onde o ministro pressionou as autoridades de saúde locais a utilizarem precocemente remédios antivirais orientados pela pasta, como a cloroquina, cuja eficácia não tem comprovação científica.

Justiça pressiona governo federal

Em meio a uma explosão dramática de casos de covid-19, o Amazonas vive um verdadeiro colapso em seu sistema de saúde, com hospitais sobrecarregados e sem oxigênio hospitalar para os pacientes internados com coronavírus, que precisam do gás para sobreviver.

Em despacho na quinta-feira à noite, a Justiça Federal determinou que o governo federal transfira imediatamente todos os pacientes da rede pública de Manaus que estejam em risco de morte por falta de oxigênio.

A juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, intimou os governos federal e estadual a se manifestarem num prazo de 24 horas.

Nessa resposta à Justiça, a União deverá informar seu plano de abastecimento do sistema de saúde do Amazonas com oxigênio, bem como se o governo federal verificou se havia estoque em outros estados para serem levados para o Amazonas. O governo amazonense, por sua vez, deverá "esclarecer tudo o que couber".

Enquanto isso, cabe à União garantir a transferência desses pacientes em estado grave para outros estados, "deixando no Amazonas apenas o quantitativo que possa ser atendido nos hospitais públicos com a reserva [de oxigênio] ainda existente".

A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Amazonas, do Ministério Público de Contas do estado, da Defensoria Pública da União (DPU), e da Defensoria Pública do Amazonas.

Com o fim dos estoques de oxigênio em vários hospitais da capital amazonense, que geraram cenas de desespero entre profissionais de saúde e familiares de vítimas nesta quinta e sexta-feira, alguns pacientes já começaram a ser transferidos para outros estados.

Os internados estão sendo transportados em aviões da FAB, com destino a cidades como Brasília, Goiânia, João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 149 leitos já estão garantidos para pacientes amazonenses.

