Segurança é reforçada em aeroportos da Alemanha

A polícia alemã reforçou a segurança nos principais aeroportos do país nesta quinta-feira (20/12) após câmeras de segurança terem flagrado suspeitos de extremismo tirando fotos no aeroporto de Stuttgart.

De acordo com a imprensa alemã, quatro pessoas estão sendo procuradas pela polícia. Duas delas, que seriam pai e filho, também foram vistos na semana passada tirando fotos em um terminal do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, dois dias depois do atentado cometido por um extremista em Estrasburgo.

De acordo com o jornal Bild, ambos são moradores do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália e foram até Paris com um carro com placas alemãs.

De acordo com a emissora SWR, os dois foram novamente filmados por câmeras de segurança, desta vez no aeroporto de Stuttgart, mais uma vez tirando fotos, nesta quarta-feira. Eles deixaram o local antes de a polícia abordá-los. Segundo a RedaktionsNetzwerk Deutschland, pelo menos um dos homens é considerado um extremista islâmico pelas autoridades alemãs.

A polícia não deu informações sobre as duas outras pessoas que estão sendo procuradas.

De acordo com a emissora ARD, serviços de inteligência do Marrocos alertaram as autoridades francesas e alemãs sobre os suspeitos. Os marroquinos entregaram cópias de conversas online entre os suspeitos, que incluem referências à jihad (guerra santa). De acordo com a ARD, dois dos homens citados pelos marroquinos têm as mesmas características daqueles vistos rondando os aeroportos de Paris e Stuttgart.

"Detectamos tentativas de espionagem no aeroporto de Stuttgart e aumentamos maciçamente nossas medidas de segurança no aeroporto em cooperação com a polícia estadual", comunicou a Polícia Federal da Alemanha.

Após o aumento do nível de alerta, dezenas de policiais foram vistos patrulhando o aeroporto de Stuttgart. De acordo com jornal Bild, a segurança também foi reforçada nos aeroportos de Berlim, Frankfurt, Munique e Hamburgo, assim como em aeroportos menores próximos do sudoeste, a região de Stuttgart, como Friedrichshafen, Karlsruhe e Mannheim.

