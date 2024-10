Segundo turno leva eleitores às urnas em 51 municípios

Eleitores de 51 cidades, incluindo 15 capitais, vão às urnas neste domingo (27/10) para o segundo turno das eleições municipais brasileiras.

Cerca de 33,9 milhões de brasileiros estão aptos a regressar às urnas e votar para prefeito e vice-prefeito, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Maior cidade do país, São Paulo tem também o maior eleitorado habilitado, que soma cerca de 9,3 milhões de pessoas.

Na capital paulista, as sondagens indicam clara vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição e disputa o segundo turno com Guilherme Boulos (PSOL).

O cenário eleitoral em quatro capitais seguia indefinido na véspera. Em Campo Grande (MS), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO) era de empate técnico entre os candidatos na disputa.

Já em Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) existe ainda a possibilidade de reviravolta, com os candidatos que terminaram em segundo lugar na primeira rodada aparecendo com chances de terminar na primeira posição neste domingo.

Em Curitiba, após uma surpresa no primeiro turno, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) aparece à frente da ultradireitista Cristina Graeml (PMB), que chegou a colar em Pimentel na primeira rodada.

O PT, que não elegeu nenhum prefeito em capitais no primeiro turno, está numa disputa acirrada com o PL em Fortaleza, uma das maiores capitais do Nordeste, onde o lulismo é mais forte. Lá, o petista Evandro Leitão e André Fernandes (PL) estão tecnicamente empatados nas pesquisas.

Porto Alegre, que há seis meses sofreu uma enchente histórica que revelou problemas de gestão em equipamentos e políticas municipais, caminha para reeleger o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Confira pesquisas divulgadas antes do segundo turno (votos totais):

São Paulo

Datafolha (25/10 a 26/10)

Ricardo Nunes (MDB): 48%

Guilherme Boulos (PSOL): 37%

Nulo/branco: 12%

Não sabe/não respondeu: 3%

Aracaju

Paraná Pesquisas (20/10 a 23/10)

Emília Corrêa (PL): 52,6%

Luiz Roberto (PDT): 37%

Nenhum/branco/nulo: 6,4%

Não sabe/não respondeu: 4%

Belém

Real Time Big Data (23/10 a 24/10)

Igor Normando (MDB): 59%

Delegado Éder Mauro (PL): 34%

Nulo/branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Belo Horizonte

Datafola (25/10 a 26/10)

Fuad Noman (PSD): 48%

Bruno Engler (PL): 42%

Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Campo Grande

Paraná Pesquisas (20/10 a 23/10)

Adriane Lopes (PP): 47,8%

Rose Modesto (União Brasil): 42,3%

Não sabe/não respondeu: 3,6%

Nenhuma/branco/nulo: 6,4%

Curitiba

AtlasIntel (14/10 a 19/10)

Eduardo Pimentel (PSD): 51,4%

Cristina Graeml (PMB): 43%

Não sabe: 0,9%

Branco/nulo: 4,8%

Cuiabá

Paraná Pesquisas (21/10 a 24/10)

Abílio Brunini (PL): 48,3%

Lúdio Cabral (PT): 43,1%

Nenhum/branco/nulo: 5,4%

Não sabe/nãp respondeu: 3%

Fortaleza

Real Time Big Data (23/10 a 24/10)

Evandro Leitão (PT): 47%

André Fernandes (PL): 45%

Branco/nulo: 5%

Não sabe: 3%

Goiânia

Real Time Big Data (23/10 a 24/10)

Cícero Lucena (PP): 50%

Marcelo Queiroga (PL): 46%

Branco/nulo: 3%

Não sabe/não respondeu: 1%

João Pessoa

AtlasIntel (15/10 a 20/10)

Cícero Lucena (PP): 59,1%

Marcelo Queiroga (PL): 36,9%

Não sabe: 2,4%

Branco/nulo: 1,6%

Manaus

Real Time Big Data (23/10 a 24/10)

Alberto Neto (PL): 44%

David Almeida (Avante): 44%

Não sabe: 6%

Branco/nulo: 6%

Natal

AtlasIntel (15/10 a 20/10)

Paulinho Freire (União): 54,4%

Natália Bonavides (PT): 44,3%

Não sei: 0,5%

Branco/nulo: 0,7%

Palmas

Real Time Big Data (19/10 a 21/10)

Janad Valcari (PL): 45%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 43%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Branco/Nulo: 5%

Porto Alegre

AtlasIntel (15/10 a 20/10)

Sebastião Melo (MDB): 55,5%

Maria do Rosário (PT): 41,3%

Não sabe: 0,5%

Branco/nulo: 2,7%

Porto Velho

Instituto Veritá (20/10 a 25/10)

Léo Moraes (Podemos): 49,3% dos votos

Mariana Carvalho (União Brasil): 44,4%;

Nulos/brancos: 4,1%;

Não sabem/não responderam/indecisos: 2,2%

jps (ots)