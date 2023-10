Scholz endurece discurso e promete acelerar deportações

Chanceler federal diz que Alemanha deve agir com maior rigor para impor limites à imigração ilegal, inclusive com deportações em larga escala. Governo está sob forte pressão, em meio à ascensão da ultradireita.

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, defendeu em entrevista à revista alemã Der Spiegel publicada nesta sexta-feira (20/10) que a Alemanha deve agir com mais rigor contra os migrantes cujos pedidos de asilo foram rejeitados, como parte dos esforços para impor limites à imigração ilegal no país.

"Devemos deportar em grande escala aqueles que não têm o direito de permanecer na Alemanha", disse Scholz. O chanceler deixou claro que as pessoas que não podem comprovar que necessitam de acolhimento devem deixar o país. "Temos que deportar mais e de maneira mais rápida", afirmou.

Scholz, no entanto, disse que a Alemanha deve continuar a acolher os refugiados que estão aptos a receber asilo por estarem sujeitos a perseguições políticas e outros motivos considerados legítimos, além de atrair migrantes com qualificações profissionais que estão em falta no país. "Mas, os que não pertencem a nenhum desses grupos não poderão permanecer conosco", ressaltou.

As declarações sinalizam uma mudança de tom por parte do chanceler em relação à forma como ele costuma tratar o problema da imigração ilegal. A crise migratória fez com que a popularidade do governo despencasse e impulsionou a ascensão da ultradireita no país.

Governo sob pressão

Após as legendas da coalizão de governo – o Partido Liberal Democrático (FDP), os Verdes e o Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz – sofrerem duras derrotas em eleições estaduais recentes, o chanceler vem tentando demonstrar uma postura mais firme ao lidar com a questão migratória.

Os fracassos eleitorais dos governistas nos estados da Baviera e Hessen, no início do mês, foram vistos como um forte sinal da rejeição das políticas adotadas pelo governo federal.

Na semana passada, Scholz anunciou uma nova legislação que visa facilitar as deportações dos requerentes de asilo que tiveram seus pedidos negados. Ele se reuniu com lideranças da oposição para discutir meios de enfrentar a imigração ilegal.

Os abrigos de migrantes e refugiados na Alemanha estão sobrecarregados, com o acréscimo de milhares de ucranianos que chegaram ao país após o início da guerra com a Rússia.

rc (AP, DPA)