Salário mínimo alemão segue mais baixo que de vizinhos

Apesar de um recente aumento, o salário mínimo na Alemanha, de 9,19 euros (cerca de 39 reais) por hora, segue abaixo do patamar dos países da Europa Ocidental, aponta um estudo divulgado nesta quinta-feira (14/02) pelo instituto de pesquisa WSI.

Todos os demais países da Europa Ocidental, com exceção do Reino Unido, adotam um salário mínimo de ao menos 9,66 euros (cerca de 41 reais) por hora, segundo o WSI, que pertence à fundação alemã Hans-Böckler.

Na França, por exemplo, a remuneração mínima é de mais de 10 euros (42,45 reais) por hora, e em Luxemburgo o valor chega a 11,97 euros (51 reais). No Reino Unido, o salário mínimo de 7,83 libras por hora corresponde atualmente a 8,85 euros (37,54 reais), mas deve ser aumentado para 9,28 euros (39,50 reais) em abril.

Quando se leva em contra o poder de compra, quem recebe o salário mínimo na Alemanha vive um pouco melhor que trabalhadores na mesma situação em alguns países da Europa Ocidental. No entanto, o poder de compra real do salário mínimo alemão segue abaixo dos da França, de Luxemburgo e da Holanda e no mesmo patamar do da Bélgica.

O salário mínimo alemão corresponde a 48% do salário médio no país, ficando atrás de 12 países da União Europeia (UE) nessa comparação, entre eles Portugal, Polônia e Reino Unido.

Segundo o WSI, especialistas consideram que, para que salários mínimos sejam considerados razoáveis para a subsistência, eles devem ser equivalentes a 60% ou mais do salário médio de um país. Para chegar a esse patamar, a remuneração por hora na Alemanha teria que aumentar para quase 12 euros (50,90 reais).

"De um modo geral, na UE existe já há alguns anos uma tendência de aumentos significativamente elevados do salário mínimo, a qual se manteve em 2019", disse a WSI. Tal tendência se faz perceber mais fortemente nos países da UE localizados na Europa Central e no Leste Europeu, onde as taxas de crescimento do salário estão entre 7% e 10%.

A Alemanha adotou um salário mínimo, pela primeira vez em sua história, em 2015. O valor inicial era de 8,50 euros (36,05 reais) por hora.

