"Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido", diz Temer

Em seu último pronunciamento de Natal, o presidente Michel Temer agradeceu na noite desta segunda-feira (24/12) a todos os brasileiros, inclusive aos que não o apoiaram. Fazendo uma espécie de balanço de sua gestão de pouco mais de dois anos e meio, Temer disse que cada dificuldade enfrentada foi válida e que sai de alma leve e a sensação de dever cumprido.

"Tenham certeza de que gostaria de ter dado um Brasil ainda melhor a todos vocês. Mas, também podem estar certos de que não poupei esforços, nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor do que aquele que recebi", afirmou Temer. "Ficam as reformas e os avanços, que já colocaram o nosso país em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência limpa do dever cumprido."

Temer disse ainda que "cabe ao tempo demonstrar" o que fez durante os mais de dois anos e meio que esteve à frente do governo. "Também não estou aqui para falar do que vivi e como vivi. E, sim, do que desejo para a vida de todos nós. Que é o de termos um Brasil cada vez mais próspero e cada vez mais fraterno, cada vez mais igual", disse. O pronunciamento foi ao ar em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30 e durou aproximadamente três minutos.

"[Quero] agradecer a todos os brasileiros. Indistintamente. Aos que me apoiaram e também aos que não me apoiaram. Porque democracia é isso. É poder pensar e provar que é possível fazer mais pelo Brasil e pela vida de todos, independentemente das dificuldades, das barreiras impostas”, disse Temer que, no dia 1º de janeiro de 2019, entregará a faixa presidencial para Jair Bolsonaro.

