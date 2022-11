Síria acusa Israel de realizar novos bombardeios no país

Ataques teriam atingido pontos do centro e oeste sírio. ONG diz que alvos eram milícias pró-iranianas aliadas a Damasco e sistema de defesa antiaérea do governo sírio.

A Síria acusou neste sábado (19/11) a aviação israelense de realizar novos ataques contra diferentes pontos do centro e oeste do país árabe. Os bombardeios teriam matado quatro soldados e ferido um quinto, conforme informação da agência de notícias Sana.

Caças israelenses lançaram os projéteis de uma posição ao largo da costa síria no Mediterrâneo, e as defesas antiaéreas sírias conseguiram abater alguns deles, informou a Sana, citando uma fonte militar não identificada. A agência oficial de notícias limitou-se a indicar que foram afetadas várias partes da Síria, sem especificar quais regiões foram atingidas.

ONG diz que milícias pró-Irã eram alvo

No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG com sede no Reino Unido e baseada em uma ampla rede de colaboradores no local, afirmou em comunicado que os ataques aéreos tiveram como alvo áreas localizadas nas províncias de Hama, Homs e Latakia.

Segundo a organização, Israel atacou posições de milícias pró-iranianas aliadas a Damasco, assim como um sistema de defesa antiaérea pertencente às forças do governo sírio.

Com o ataque deste sábado, o número de ações israelenses contra território sírio registradas neste ano sobe para 30, segundo contagem do Observatório.

O último deles ocorreu há uma semana, quando dois soldados sírios foram mortos e três ficaram feridos em um ataque com mísseis contra um aeroporto militar na província de Homs, no centro da Síria.

md (EFE, AFP)