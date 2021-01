Série infantil com personagem de pênis gigante choca Dinamarca

Um personagem de uma série de animação trajando roupas de banho listradas, caracterizado por ter o "pênis mais comprido do mundo", estreou no último fim de semana em um programa infantil dinamarquês, criando polêmica no progressista país escandinavo.

"Consideramos uma tarefa importante poder contar histórias sobre o corpo. Com a série, reconhecemos a crescente curiosidade [das crianças] pelo corpo e pelos órgãos genitais, assim como a vergonha e o prazer do corpo", defendeu a emissora pública dinamarquesa DR nesta terça-feira (06/01) no Facebook.

O protagonista John Dillermand dá nome à série de animação transmitida pelo canal infantil Ramasjang, da rede DR. O primeiro dos 13 episódios já teve 140 mil visualizações.

O programa é dirigido a meninos de quatro a oito anos. O protagonista John é um homem bigodudo com um pênis exageradamente comprido, representado por uma corda, que sai de seu traje de banho listrado de vermelho e branco quando ele o veste para atividades diárias, como levar seu cachorro para passear, andar de bicicleta ou passear no zoológico.

O personagem costuma se encontrar em situações rocambolescas, chegando a voar sobre a cidade com o pênis preso a balões.

"É um programa muito dinamarquês", diz Sophie Münster, especialista em educação, em entrevista à agência de notícias AFP. "Temos uma tradição de ultrapassar os limites de uma forma humorística e considerar isso totalmente normal."

Indignação

No entanto, muitos dinamarqueses mostraram sua indignação. "É o programa mais nojento e menos apropriado para crianças em uma rede especializada em muito tempo", criticou um internauta.

"Não acho que ver a genitália de um homem adulto deva se tornar normal para as crianças. Isso é um serviço público?", questionou o parlamentar de extrema direita Morten Messerchmidt no Facebook.

"Esse debate parte da perspectiva dos adultos, em que o pênis comprido é sexualizado. As crianças, por sua vez, têm uma perspectiva totalmente diferente", diz Münster. "O tamanho do pênis é tão exagerado que as crianças percebem se tratar de uma piada."

Christian Groes, professor e pesquisador de gênero na Universidade de Roskilde, na Dinamarca, disse acreditar que a celebração do programa do poder da genitália masculina só pode prejudicar a luta pela igualdade de gêneros.

"Está perpetuando a ideia padrão de uma sociedade patriarcal e normalizando a 'cultura do vestiário', que tem sido usada para desculpar muitos maus comportamentos dos homens. É para ser engraçado, por isso é visto como inofensivo. Mas não é. E estamos ensinando isso aos nossos filhos”, afirmou, em reportagem do jornal britânico The Guardian.

"É essa realmente a mensagem que queremos enviar às crianças enquanto estamos no meio de uma enorme onda #MeToo?", escreveu a escritora dinamarquesa Anne Lise Marstrand-Jorgensen.

MD/afp/ots