Quebra de cabo submarino deixa Berlim e Helsinque em alerta

18/11/2024 18 de novembro de 2024

Causa do incidente com único cabo submarino que conecta a Finlândia à Europa Central através do Mar Báltico ainda é desconhecida. Investigadores suspeitam de "força externa" e países mencionam "guerra híbrida".