Rompimento de barragem mata ao menos 15 na Sibéria

O rompimento de uma barragem numa mina de ouro na Sibéria, causou pelo menos 15 mortes e deixou ao menos seis pessoas desaparecidas na madrugada deste sábado (19/10), informaram os serviços de emergência da Rússia.

Quatorze pessoas foram hospitalizadas, três delas em estado grave, segundo as autoridades locais.

O chefe do governo local, Yuri Lapshin, explicou que "previsivelmente" o número de mortos deve aumentar nas horas seguintes à catástrofe, ocorrida em uma mina de ouro do rio Seyba, nas proximidades do povoado de Schetinkino.

O rompimento ocorreu durante um período de fortes chuvas e provocou uma enxurrada que arrastou barracões provisórios onde viviam cerca de 80 mineradores, na localidade, que fica a cerca de 160 quilômetros ao sul da cidade de Krasnoiarsk e a cerca de 3.500 quilômetros a leste de Moscou.

Lapshin denunciou que a barragem que se rompeu foi construída de forma artesanal e "em violação de todas as normas imagináveis e inimagináveis".

O governo local decretou estado de emergência e dia oficial de luto pelas vítimas na segunda-feira.

Mais de 300 socorristas e vários helicópteros foram acionados para ajudar nos resgates, acordo com informações oficiais. Os moradores dos povoados vizinhos foram levados a abrigos improvisados.

A Rússia é um dos principais produtores de ouro do mundo, com a maior parte de sua produção proveniente de grandes minas industriais profissionais. No entanto, a produção aluvial, que geralmente é operada por pequenas empresas, ainda contribui com parte do ouro do país.

A agência de notícias russa Interfax disse que os mineiros faziam parte da empresa privada siberiana Sibzoloto, que une várias equipes de mineração artesanal.

As autoridades locais abriram um processo penal para apurar se a mortes ocorreram como consequência da violação de normas trabalhistas de segurança por parte da Sibzoloto.

