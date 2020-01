Roma proíbe vendedores ambulantes em pontos turísticos

A prefeitura de Roma decidiu retirar dos principais pontos turísticos da cidade os vendedores ambulantes. A medida visa garantir a segurança em áreas com grande fluxo de pessoas.

O decreto entrou em vigor no dia 1º de janeiro e afeta 17 barracas de ambulantes, que estavam situados em locais como a Fontana di Trevi, Praça de Espanha, o Panteão, entre outros, além das três vias que partem da Praça do Povo, em direção ao sul da capital da Itália.

A prefeita da capital italiana, Virginia Raggi, disse que a presença dos ambulantes, que vendem souvenires e bugigangas, não era compatível com o ambiente. No ano passado, ela chegou a dizer que essas barracas estavam manchando a imagem da cidade.

Raggi, que prometeu banir os ambulantes, ressaltou que a medida visa proteger o patrimônio histórico da cidade, além de garantir a segurança. A retirada ocorre em meio a um plano de reorganização comercial da área pública.

Dos 17 comerciantes afetados, oito serão realocados e poderão seguir com o trabalho em outras ruas de Roma com menos movimentação. A cidade já havia proibido o comércio ilegal de rua em meados do ano passado. No entanto, muitos ambulantes continuam atuando livremente próximos a pontos turísticos.

Essas não são as primeiras tentativas da prefeitura de melhorar a imagem da cidade. Anteriormente, já havia sido proibido que turistas sentassem em pontos como a Praça de Espanha ou a Fontana de Trevi e que utilizassem vestimenta "indecente". Nos principais pontos turísticos, além disso, foi proibido comer.

Algumas destas medidas não fáceis de aplicar e por isso acabam não surtindo o efeito desejado. Uma proibição que deu certo, no entanto, foi o da presença de atores vestidos como gladiadores que se ofereciam para tirar fotografias com turistas nos principais pontos turísticos da cidade em troca de dinheiro.

