Rio de Janeiro cancela réveillon devido à pandemia

Devido à pandemia de covid-19, o Rio de Janeiro ficará sem suas tradicionais comemorações de réveillon em Copacabana e em outras partes da cidade neste ano. O prefeito Eduardo Paes anunciou neste sábado (04/12) o cancelamento das festas.

"Respeitamos a ciência", afirmou o prefeito ao comunicar a decisão no Twitter

Ele apontou que, diante de opiniões divergentes entre os comitês científicos municipal e estadual, a cidade optou pela mais restritiva. "O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio."

"Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias", afirmou. "Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem de 22 para 23. Vai fazer falta, mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas."

Segundo o jornal O Globo, apesar da orientação do Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nem todas as prefeituras fluminenses já tomaram uma decisão sobre o réveillon.

Variante ômicron preocupa

A principal preocupação de autoridades é em relação à nova variante ômicron do coronavírus, sobre a qual ainda não há muitos dados científicos disponíveis, mas que aparentemente é bem mais contagiosa.

A nova cepa do vírus foi notificada à Organização Mundial da Saúde (OMS) pela pela África do Sul no dia 24 de novembro, e, por conter mais de 30 mutações, foi classificada pela agência da ONU com "variante de preocupação".

Até este sábado, seis casos da ômicron já foram confirmados no Brasil, em São Paulo, no Distrito Federal e no Rio Grande Sul.

Após um caso suspeito no Rio, que acabou descartado, a prefeitura carioca ampliou a exigência de comprovante de vacinação contra covid-19 para o acesso a espaços fechados de estabelecimentos como hotéis, bares e lanchonetes.

Diante da nova variante e da alta de casos de covid-19 registrada nas últimas semanas na Europa, mais de 20 capitais brasileiras já cancelaram suas festas de Ano Novo, incluindo São Paulo, que ficará sem a icônica celebração na Avenida Paulista. Florianópolis, Recife, Belo Horizonte e Salvador também estão entre as que adotaram a medida.

"Sei da importância do evento para a economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar", escreveu o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ao anunciar o cancelamento.

lf (AFP, ots)