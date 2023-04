Revista demite chefe após entrevista falsa com Schumacher

Semanário de fofocas alemão publicou supostas citações do ex-piloto geradas por inteligência artificial. Grupo que publica a revista pede desculpas à família por artigo de "mau gosto" e demite editora-chefe.

A editora-chefe da revista semanal alemã Die Aktuelle foi demitida devido à publicação de uma falsa entrevista com o ex-piloto Michael Schumacher gerada por inteligência artificial.

O grupo de mídia Funke, que publica o semanário de fofocas, anunciou nesta sexta-feira (21/04) que Anne Hoffmann seria destituída de suas funções com efeito imediato, e pediu desculpas à família do heptacampeão de Fórmula 1.

"Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. De forma alguma corresponde aos padrões de jornalismo que nós – e nossos leitores – esperamos de uma editora como a Funke", afirmou Bianca Pohlmann, diretora administrativa das revistas do grupo.

A edição da Die Aktuelle do sábado passado, 15 de abril, trazia na capa a foto de um Schumacher sorridente e a manchete prometendo: "Michael Schumacher, a primeira entrevista! Sensação mundial!". Mais abaixo, em letras bem menores, escreve: "Parece enganosamente real".

Somente dentro da publicação se descobre que as supostas citações foram geradas por um site que usa ferramentas de inteligência artificial. Mas a indicação pode facilmente escapar do leitor mais desatento diante do texto, intitulado "Minha vida mudou por completo".

Na legenda de uma foto, a publicação destaca de forma ambígua: "Michael Schumacher. Numa entrevista, pela primeira vez ele dá respostas sobre seu acidente de esqui. Mas será mesmo nosso Schumi que está falando?". O artigo atentava para o perigo que a inteligência artificial representa para o jornalismo.

Na quinta-feira, a família Schumacher confirmou que está planejando uma ação legal contra a revista alemã.

Schumacher vive na Suíça

O ex-piloto alemão de 54 anos não é visto em público desde que sofreu uma grave lesão cerebral em um acidente de esqui durante férias nos Alpes franceses em dezembro de 2013. Ele deixou o hospital seis meses após o acidente e foi internado em leito médico na residência de sua família na Suíça, em Gland.

Desde então, a família protege sua privacidade, com acesso limitado às pessoas mais próximas a ele, divulgando poucas informações sobre sua condição.

Existe um acordo com a maioria dos meios de comunicação alemães para que sua privacidade e a de seus familiares sejam respeitadas, o que, no entanto, não é compartilhado por algumas publicações mais sensacionalistas como a Die Aktuelle.

"O que é privado é privado"

Michael Schumacher é o piloto com mais títulos da história da Fórmula 1, com sete campeonatos conquistados, empatado com Lewis Hamilton, que o sucedeu na Mercedes.

No final de 2021 foi lançado um documentário sobre ele pela Netflix. "O que é privado é privado, como ele sempre disse", declarou sua esposa, Corinna Schumacher, no filme. "Michael sempre nos protegeu e agora protegemos Michael", acrescentou.

Seu filho, Mick, de 24 anos, também na Fórmula 1, é atualmente piloto reserva da Mercedes, equipe onde o pai encerrou a carreira em outubro de 2012.

ek (Efe, Reuters, DPA, AFP)